Белоруссия заявила о готовности провести Олимпиаду вместе с Россией или Украиной

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести», – цитирует слова белорусского лидера агентство БелТА.

По словам президента Беларуси, в стране есть необходимые спортивные объекты, а недостающие могли бы предоставить Украина или Россия, которая в частности располагает развитой инфраструктурой для проведения футбольных мероприятий.

Лукашенко отметил, что у Белоруссии есть опыт проведения масштабных спортивных соревнований. Среди них – Европейские игры, а также легкоатлетический матч Европа – США. Корме того, вскоре Белоруссия совместно с Латвией планирует провести чемпионат мира по хоккею.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за возросшего оружейного трафика, который возник в результате боевых действий в Украине.