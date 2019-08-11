Сколько еще осталось Хохлову в "Динамо"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о неожиданном высказывании наставника «Динамо» Дмитрия Хохлова и ближайшем будущем тренера.

Проиграв «Зениту» в матче 5-го тура РПЛ 0:2, главный тренер «бело-голубых», как в той рекламе, вдруг «попер — глаза бешеные, шерсть дыбом»... На послематчевой пресс-конференции Хохлов неожиданно посетовал, что команде надо «доукомплектовать некоторые позиции, после чего — выстраивать игру». На секундочку, речь о той самой команде, которая только что подписала немца Максимилиана Филиппа за целых двадцать миллионов евро и задарма отхватила Романа Нойштедтера, а до того — еще без малого с десяток других игроков по разным ценникам. Этого — мало?!

Минувшей весной где-то в СМИ проскакивала информация, что если Хохлов удержит «Динамо» в элите, то получит что-то около 40 миллионов на трансферы. Допустим, до закрытия трансферного окна время есть, и потому слухов, конечно, хватает. Но даже если и так, во-первых, кошель уже почти пуст. Это за какие еще деньги намеревается (или призывает) тренер кого-либо купить?

А во-вторых, сколько же еще следует усиляться? Ладно, получил неизвестной степени серьезности травму Антон Шунин. Но тот и по качеству сносен, оттого неприкасаем был при всех тренерах, и игру, конечно, не строит. Но это — один; и явно же не единственный... А «Динамо» нужно еще сколько? Два футболиста? Три? Пять? Если сложить это с уже имеющимися десятью — так что же, Хохлову надо было заменить целую команду? Но, может, тогда лучше и проще заменить тренера? Тем более что третий сезон подряд у того фактически одни и те же разговоры и одни и те же результаты. А как играл, так и играет по сути лишь Панченко — и играет все хуже и хуже...

Пару недель назад появился, кажется, финальный инсайд о судьбе нынешнего главного тренера «Динамо»: чтобы остаться у руля, тому надо было обязательно обыграть «Урал» и не провалить игры со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом». Что ж, первое условие, вроде, выполнено, а вот понятие «не провалиться» сколь многогранно, столь и условно. Если считать по очкам — то уже вряд ли. Если по качеству игры, то, кажется, тоже: иные аналитики, почитывающие и подсчитывающие условный InStat, одно время дружно хвалили тренера за игру и приговаривали, что «Динамо» вот-вот прорвет, однако даже их хор нынче стих. За последнее время клуб вообще поддержал только Медведев. Тот Медведев, что Александр Иванович, гендиректор «Зенита» — потому что по тональности-то могло показаться, что говорит Дмитрий Анатольевич:

«"Динамо" показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику. Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером. "Зенит" только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное "Динамо", которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве».

Ну а такая риторика, как мы знаем, обычно неспроста...