Форвард Максимилиан Филипп перешел из дортмундской "Боруссии" в "Динамо"

Московский футбольный клуб «Динамо» приобрел у дортмундской «Боруссии» нападающего Максимилиана Филиппа.

Об этом говорится на сайте клуба. «Это уже десятый новичок бело-голубых в летнее трансферное окно», – отмечается в сообщении. Контракт с 25-летним Филиппом рассчитан на четыре года, играть он будет под пятым номером.

Комментируя свой трансфер, футболист заявил, что выступать за «Динамо» является для него честью. «Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Всё это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где "Динамо" должно выступать каждый год», – сказал Филипп. Он подчеркнул, что серьёзно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в «Динамо».

В обращении на официальном сайте «Боруссии» Филипп поблагодарил немецкий клуб за поддержку, которая была оказана ему на протяжении двух последних лет. Свое решение «принять новый вызов» он объяснил тем, что достиг того возраста, когда «нужна постоянная игровая практика».