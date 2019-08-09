Российским фигуристкам пообещали трудности без тройного акселя

«Советский спорт» опубликовал текст о бывших юниорках группы Этери Тутберидзе и о том, почему стабильный четверной прыжок — не главное для спортсмена.

В короткой программе фигурист обязан выполнить три прыжковых элемента — два отдельных прыжка и каскад, в произвольной — три каскада и четыре прыжка. Ни один прыжок одного типа с одинаковым количеством оборотов не может быть исполнен более двух раз. Только один четверной может быть исполнен дважды; в короткой запрещены четверные прыжки.

Анна Щербакова, исполняющая самый «дорогой» четверной лутц, может использовать его максимум один раз. Каскад с четверным на соревнованиях спортсменка пока не исполняла. В сравнении с японской фигуристкой Рикой Кихирой, владеющей тройным акселем, Щербакова получит меньшую оценку лишь потому, что четверной нельзя исполнить в короткой программе.

С Александрой Трусовой, владеющей двумя четверными прыжками, разрыв у Кихиры по подсчетам «Советского спорта» составит 10 баллов. Чистое исполнение четверных ставит Трусову выше не только нестабильной Кихиры, но и фигуристки Елизаветы Туктамышевой, исполняющей тройной аксель и выполнявшей этот прыжок в каскаде на тренировках, подчеркивает журналист издания Лев Тигай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 1 Мар 2019 в 5:25 PST

Базовая стоимость четверного лутца составляет 11,5 баллов, четверного тулупа — девять с половиной; тройного акселя — восемь.

Контрольные прокаты фигуристов пройдут в сентябре, и по их результатам можно будет судить о дебютном сезоне фигуристок отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».