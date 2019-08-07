Валерий Мешков: Прыгать четверные в 17 лет нынешние фигуристки не смогут

В августе стартует сезон в фигурном катании, а вместе с этим оказывается на виду очередная порция талантливых фигуристок тренера Этери Тутберидзе.

Одной из фавориток юниорской серии Гран-при, который стартует в августе, станет 13-летняя Камила Валиева, которая уже сейчас уверенно исполняет сверхсложные прыжки. Юную фигуристку называют главной претенденткой на «золото» Пекина 2022 года. На контрольном прокате в Новогорске она чисто исполнила четверной тулуп. Ранее ее программу «Девочка на шаре», вдохновленную картиной Пабло Пикассо, похвалила даже внучка знаменитого художника.

— Честно говоря, я противник вот этого омоложения фигурного катания, — говорит чемпион СССР, постановщик ледовых шоу Валерий Мешков. — 14–16 лет — это все-таки ещё детское катание, женское начинается с 17. В этом возрасте спортсменка совсем по-другому смотрится, навыки ее катание более сбалансированы. То, что они делают сейчас, уже через несколько лет уйдет из их арсенала. Эти девочки сами же не смогут повторить свои прыжки.

Тем не менее, считает эксперт, это не означает, что для молодых спортсменов нужно «занижать планку»:

— Это только вопрос допуска на взрослые соревнования. А работать на максимум надо в любом возрасте. Если хотите чего-то достичь, требования и работа должна быть стопроцентной. Либо ты чемпион, либо у тебя второе-третье-четвертое место, о которых никогда не мечтает ни один спортсмен или тренер. В спорте, если хотите достичь каких-то результатов, надо относиться одинаково: либо ты чемпион, либо третье-четвертое место, — заключает Мешков.