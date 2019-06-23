Грузинские футболисты вышли в форме с лозунгами об оккупации со стороны РФ

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими надписями.

Как передает портал «Грузия Online», футболисты кутаисского «Торпедо» (Кутаиси), тбилисского «Локомотива» и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией».

Отмечается, что все матчи, выступивших против «российской оккупации» клубов, состоялись в субботу, 22 июня. Игра «Торпедо» с «Сиони» в Цхалтубо завершилась победой кутаисской команды со счетом 7:0. Встреча «Локомотива» и «Рустави» в Тбилиси закончилась ничьей 1:1.

Поводом для такого заявления футболистов стали политические разногласия между Грузией и РФ, из-за которых между странами с 8 июля прекратится прямое авиасообщение.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее осудила Владимира Путина за создание помех для туристов, а в МИД страны заявили, что в Грузии не существует никакой опасности для россиян.