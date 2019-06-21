Бывший тренер "Зенита" высоко оценил профессиональные качества Лунева

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во Внуково.

Конфликт с участием вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева произошел в аэропорту Внуково 12 июня. Футболист устроил скандал с представителем авиакомпании «Россия». СМИ ообщали, что Лунев находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении спортсмена составили протокол о мелком хулиганстве.

Мирча Луческу отметил, что подобные истории случаются в спорте и в футболе, и подчеркнул значимость профессиональных качеств Лунева. «Уверен в нем. Он сделает правильные выводы», — сказал Луческу в интервью газете «Советский спорт». Он добавил, что в футболиста мало кто верил: к 26 годам у Лунева не набиралось и десяти матчей в высшем дивизионе, но после прихода игрока в «Зенит» ситуация резко изменилась.

Луческу рассказал также, что Артём Дзюба и Андрей Лунёв звали его на чемпионский парад «Зенита» в Санкт-Петербурге. По словам экс-тренера «Зенита», он не приехал на мероприятие, поскольку не последовало приглашения от руководства клуба.

Последний чемпионат России Луческу назвал довольно слабым. «Мало звезд. ЦСКА затеял перестройку поколений с уходом Березуцких, Вернблума, Натхо, Игнашевича. Только Акинфеев остался», — отметил Луческу.

Мирча Луческу возглавлял «Зенит» в 2016-2017 годах. В феврале этого года 73-летний футболист досрочно покинул пост тренера сборной Турции, однако завершать карьеру, по его собственным словам, пока не намерен.