В финале Единой лиги ВТБ "Химки" добили их же оружием

Обозреватель Sobesednik.ru — о заключительном матче финальной серии Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА 62:80 и итогах (0:3).

ЦСКА — чемпион, и в этом было мало сомнений как по ходу сезона в целом, так и в течение финала в частности. Многие не столько предрекали, сколько скорее надеялись, что химчане поборются хотя бы на своем паркете; и если скромный относительно предыдущих двух разменянных армейцами сотен счет — это борьба, то так тому и быть. Хозяева под занавес серии действительно были надежнее, чем в первой игре, мудрее, чем во второй, и в целом точно агрессивнее и удачливее, чем в обеих. Но ни для победы, ни даже для борьбы с ЦСКА этого нынче недостает.

По заключительной игре и вспомнилось, и забылось про отсутствие на площадке Алексея Шведа, получившего травму в конце первого матча. С одной стороны, будто осознав наконец, что резервы скамейки исчерпаны и помощи ждать неоткуда, команда Римаса Куртинайтиса перестала бездумно пасовать на дугу и вслепую бомбить с нее. С другой — перейдя в атаке на проникающие передачи и проходы под кольцо, они и пробовать дальние броски почти перестали. А вот армейцы быстро адаптировали эту тактику под себя, тем более соперник «дугу», похоже, сознательно не крыл. И если в первой четверти гости то, бывало, мазали, то хозяйское кольцо выплевывало их мячи, то едва началась вторая, как командный прицел навелся как надо и разрыв начал расти.

Был бы Швед — сыграли бы подмосковные баскетболисты по-иному? Честно говоря, сомнительно — как с точки зрения тактики, так и хода матча. В России ЦСКА можно победить, только когда и лидер «в огне», и каждый из его партнеров весь матч действует так, словно проводит главную игру в жизни. В середине минувшего сезона те же «Химки», кстати, смогли победить «+1» в овертайме, но что это была за игра и какие 37 очков все того же Шведа, вдобавок к 16 Стефана Марковича!

Так что если не считать (хотя как их не считать!) традиционно успешные подборы под чужим щитом армейского центрового Отелло Хантера и его же эффективные добивания, а также традиционно фантастические по красоте и эквилибристке проходы Кори Хиггинса (в своей последней игру в ЦСКА перед уходом в «Барселону» он стал самым результативным игроком встречи с 23 очками), то можно сказать, что «Химки» во какой-то степени были побеждены игрой самих же «Химок».

У хозяев сверкал в этот вечер только Вячеслав Зайцев, отметившийся серией удачных проходов и несколькими комбинациями с итоговым выводом на чистый бросок со средней дистанции. Маркович попал дальним лишь однажды из трех попыток, и то получив непростительно долгое количество времени для примерки. Остальная же многочисленная легионерская «банда» словно проспала вообще всю финальную серию, светясь лишь изредка и зачастую тогда, когда это уже ничего не решало и изменить не могло. Так себе заявка на продление контракта для тех, у кого он заканчивается. Впрочем, Куртинайтис и так наверняка нацелен на глобальные изменения в команде...