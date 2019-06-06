"Химки" сдались – или Куртинайтис затаился?

Обозреватель Sobesednik.ru — о первом финальном матче Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (106:85).

«–15» перед финальной четвертью — казалось бы, отличный момент для подмосковной команды, чтобы попытаться любыми усилиями спасти матч. Уплывавшая было игра в середине основного времени балансировала у отметки в 20 очков в пользу ЦСКА без шансов, казалось, зацепиться. Однако несколько промахов армейцев (что нехарактерно) и успешных подборов гостей (что еще более нехарактерно) — и разрыв начал схлопываться до вполне досягаемого...

Здесь бы химчанам снова что-то выдумать, однако с первых же мгновений последней десятиминутки те снова и снова стали «грузить» на периметр в расчете либо на трехочковые Алексея Шведа, либо на его же прорывы под кольцо с фолом. Однако в этот день снайпер, хоть и разменял свой традиционный третий десяток и даже набрал рекордные для финальных матчей 30 очков на одного, чаще терпел неудачи, нежели по триумфальной традиции победно изображал что-либо своими поистине золотыми руками.

«Химки» что с Оскаром Барцокасом, что с вернувшимся ему на смену Римасом Куртинайтисом часто прямолинейно ругают за то, что иной модели, кроме как кидать на Шведа, у них нет. С одной стороны, критический момент четвертой четверти это подтвердил: когда на карту поставлено очень и очень многое, ты играешь именно так, как умеешь лучше всего — и это нормально. Ненормально, когда ты ничего больше не умеешь, а меж тем подмосковные баскетболисты, например, и в быстрые отрывы длинными переводами уходили (просто неаккуратности в таких передачах было до неприличия для встречи с ЦСКА много), и разрезающими передачами друг друга в «краске» результативно находили.

С другой стороны, состязаться с ЦСКА только лишь в борьбе под кольцом даже мощнейший «Реал» в полуфинале Евролиги не решился. Да и игра ведь идет не только на Шведа как такового, а на дугу в принципе, и вот когда дела у Алексея не клеятся, потянуть одеяло на себя могут и Стефан Маркович, и Егор Вяльцев... А уже то, что в этот раз должным для борьбы на равных образом «не зажег» из них никто, и можно назвать главным просчетом.

Быстро поняв, что армейцев ни «трехами» не забомбить, ни бросками со средней дистанции не догнать, наставник гостей вообще усадил Шведа и других лидеров на лавку и позволил своим подопечным резвиться, доиграв встречу с одним легионером. Да и соперник, в свою очередь, не стал сильно усердствовать, чтобы разменять командную «сотню» (хотя в итоге таки разменял). Обе команды явно заранее затаились перед второй игрой — даже мяч в центре поля за 10 секунд до сирены бросили и пошли жать друг другу руки. И вот там-то Куртинайтису и предстоит продемонстрировать, что он может сотворить с этой командой такого, из-за чего его посреди сезона вернули на тренерский мостик.