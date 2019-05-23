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Владимир Гомельский: ЦСКА побеждает без россиян в составе? А они есть?

Спорт
18:51, 23 мая 2019

// фото: М. Сербин / оф. сайт ПБК ЦСКА cskabasket.com
// фото: М. Сербин / оф. сайт ПБК ЦСКА cskabasket.com

Мэтр отечественного баскетбола — о том, куда исчезли российские игроки из состава победителя Евролиги московского ЦСКА.

ЦСКА взял еврокубок второй раз за четыре года, но команда может распасться. Этим летом заканчиваются контракты почти у всех легионеров, а также у тренера армейцев Димитриса Итудиса. По словам грека, который работает с командой уже пять лет, он готов подписать новое соглашение как только, так сразу — но ответа от ЦСКА пока не слышно.

— Как бывший тренер и человек, выросший в тренерской семье, я к сменам тренеров отношусь болезненно, — говорит Владимир Гомельский. — Тем более что Итудис по-прежнему прогрессирует, растет. И контакт с игроками у него налажен, а это не однодневный процесс. Лично мне бы хотелось, чтобы Итудис поработал ещё. Я бы не сказал, что мы друзья, но у нас есть личный контакт. Могу поговорить с ним не только о баскетболе, задать практически любой вопрос. Мы из разных поколений, у нас разные жизненные интересы, тем не менее общение с Итудисом доставляет мне удовольствие. Не знаю, как ему со мной, а мне интересно. А уж что решит менеджмент ЦСКА — не знаю, я на это не влияю. 

— Он же приходил совсем в другом статусе. Вырос?

— Он вырос вместе с командой. Он отлично подготовленный методически тактик. Единственное, чего не хватало — это практики работы с профессионалами высокого класса. За эти пять лет, что он провел в ЦСКА, эта практика наработана, и теперь он входит в элиту европейских тренеров. Мне кажется, что сейчас непродление контракта с тренером, который выиграл «Финал четырех» и который один из трех претендентов на звание лучшего тренера Евролиги, будет выглядеть как-то странно. Собираются обновить команду целиком? Нет. А раз нет, то почему должна возникнуть мысль о смене тренера? Хотя по ходу сезона, такая мысль и в мою голову прокрадывалась.

— ЦСКА — самый стабильный клуб Евролиги — все время оказывается в четверке. Другого такого нет.

— Первый признак класса — это стабильность. Очень давно, когда я ещё был подростком, это сформулировали два великих тренера, которые дружили между собой — Анатолий Тарасов и Александр Гомельский. ЦСКА — классная команда, перед ней стоят большие цели — побеждать в любом турнире, в котором они принимают участие. Для этого у ЦСКА есть инструментарий. А то, что инструментарий — это живые люди, так они профессионалы и они дорого стоят, так владелец команды об этом позаботился.

— Значит, всё-таки деньги?

— Деньги в баскетбол не играют. В баскетбол играют игроки. Этим и отличался ЦСКА в этом «Финале четырех» — был командой. Лидеры менялись, благо выбор большой, и в нужную минуту находился тот, кто не боялся ответственности. Было видно, что ЦСКА — это команда. Пожалуй, это главная черта вот этого победного финала.

Владимир Гомельский // фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look

В целом я очень доволен этой победой, даже больше, чем той, которая была в 2016 году. Не смотря на то, что армейцы победили в этих двух играх в 2019 году с небольшим преимуществом в счете, эту победу можно назвать убедительной. Мы ни у кого ничего не украли, просто были лучше, умнее и в результате этого сильнее. В 2016 году я бы так не сформулировал.

— Российских игроков в составе ЦСКА ничтожно мало. Это проблема?

— Разговоры о том, почему не играют русские — глупые и не по делу. Вам шашечки или ехать? Назовите фамилии — кто конкретно должен играть? В России по-прежнему рождаются люди с отличными данными, но мы либо их поздно находим, либо недоучиваем. Вот за сколько лет появился один Никита Михайловский? За пять лет — один. Если приходится ездить в Америку и уговаривать какого-нибудь Боломбоя взять русский паспорт, это называется кризис.

— Что мешает?

— Выращивание игроков высокого класса — это производственный процесс. К сожалению, в России этого производства нет. В этом не наш суровый климат виноват, а то, что мы не воспитываем детских тренеров. Когда баскетболист, пусть даже очень одаренный физически, заканчивает СДЮШОР, ему 17 лет. Для того, чтобы в этом возрасте заиграть в профессиональном клубе, нужно иметь какие-то сверхвыдающиеся данные. За всю историю я таких игроков в нашей стране могу назвать всего двоих: Александр Белов и Андрей Кириленко. Остальным для того, чтобы заинтересовать профессиональный клуб в таком возрасте, нужно быть полностью подготовленным технически, чего, к сожалению, наши детские тренеры не умеют. Кто-то хорошо ставит бросок, кто-то дриблинг, а нужно все в комплексе. Получается, что у 17-летнего пацана есть два года, которые непонятно где он должен провести, чтобы к 19 годам заключить свой первый профессиональный контракт. 

— Когда этот кризис начался?

— В СССР было почти 50 баскетбольных СДЮШОР, [сейчас] осталось 19.

Престиж профессии, он же и в деньгах измеряется. С самого начала 90-х молодым мужчинам — тренерам и селекционерам — платили так, что они ушли в таксисты, челноки работать — куда угодно, чтобы прокормить свои семьи. Мы потеряли поколения два тренеров.

Сегодня уже решили материальную проблему. Во всяком случае, в Москве, в Петербурге, в Ставрополе, в Краснодаре — там, где есть большие баскетбольные центры. Но где взять людей? Тренеров должны правильно учить. А у нас несовременная программа, нет современного учебника. Мы до сих пор не понимаем, что тренер может сам прогрессировать только тогда, когда он владеет иностранными языками. Методическая история по баскетболу — это не тайна атомной подводной лодки. Материалов много, и они доступны на английском, сербском, испанском, французском, а теперь ещё и немецком языках. Все это лежит в интернете, и все это читать надо.

— Кто должен заниматься обучением? Федерация баскетбола?

— Все проблемы развития баскетбола в стране — это проблемы РФБ. Там подготовкой тренеров пока не занимаются, там занимаются финансами. С долгами вот расплатились, новых кредитов набрали — молодцы. Но если мы по-прежнему будем судить о том, хороший у нас баскетбол или нет, только по результатам наших главных сборных, мы ничего никогда не добьемся.

Судить надо по результатам вообще всех сборных. А где наши U15 юноши и девушки? Где U17 и U19? Когда мы берем индивидуальные виды спорта — художественную гимнастику, синхронное плавание, все то хорошее, что у нас есть, — то видим, что эта проблема решаемая. Она даже не дорогая. Для этого не нужны миллиарды государственных бюджетных денег, а только вдохновение и желание работать. И фанатизм — вот правильное слово, — заключает Владимир Гомельский.

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// фото: М. Сербин / оф. сайт ПБК ЦСКА cskabasket.com

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