Полузащитник «Урала» Илья Жигулев заявил, что надеется на поддержку болельщиков из Екатеринбурга в матче с «Локомотивом».

Как передает Sovsport.ru, перед финалом Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Урал», 23-летний игрок «шмелей» Илья Жигулев выразил надежду на то, что болельщики из Екатеринбурга приедут болеть за свою команду в Самару.

«Дома болельщиков было бы больше. Но и в Самаре, уверен, без поддержки мы не останемся. Екатеринбуржцы умеют болеть. В среду их точно будет слышно», — рассказал футболист.

При этом Жигулев отметил, что не следит за ситуацией, развернувшейся вокруг строительства храма Святой Екатерины, и считает, что эти события никак не сказываются на игре «Урала».

Напомним, с понедельника, 13 мая, в сквере в центре Екатеринбурга проходили столкновения между сторонниками и противниками постройки храма, а также стражами правопорядка; около ста человек были задержаны, более тридцати — арестованы на разные сроки. Противники постройки храма недовольны передачей сквера в центре города под эти нужды и связанной с этим, по их мнению, коммерческой застройкой. В Кремле осудили стихийные выступления екатеринбуржцев, однако президент Владимир Путин призвал городские власти решить вопрос компромиссно — с помощью опроса горожан.