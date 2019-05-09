1 июня на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выявят победителя ЛЧ.

Второй в истории английский финал Лиги Чемпионов стал возможен после победы «шпор» над «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала (2:3). Ранее «Ливерпуль» разгромил «Барселону» в своем полуфинальном поединке (4:0).

Для «Тоттенхэма» это наивысшее достижение в ЛЧ: В этом сезоне подопечные Маурисио Почеттино преодолели группу с ПСВ, «Интером» и «Барселоной». В 1/8 финала «шпоры» прошли «Боруссию», в четвертьфинале — «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» же второй сезон подряд добирается до решающей игры ЛЧ: «красные» выжили в квартете с ПСЖ, «Наполи» и «Црвеной Звездой». В первом раунде плей-офф подопечные Юргена Клоппа обыграли «Баварию», в 1/4 финала — «Порту».