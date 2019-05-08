«Ливерпуль» совершил почти невозможное, напомнив «Барселоне» о важности сохранять верность своему стилю.

Отправимся в апрель 2018 года. «Барселона» проводит прекрасный сезон: ноль поражений в Ла Лиге, что в середине весны говорит о скором титуле, финал Кубка Испании и разгромная победа в первом четвертьфинале над «Ромой».

Казалось бы, заход на очередной в истории клуба требл, но каталонцы провели свой худший матч в сезоне в Риме, проиграв команде тогда еще Эусебио Ди Франческо. Излишняя, непохожая на «Барсу» осторожность, самонадеянная игра по счету, превосходство соперника по ударам (почти неслыханное для «сине-гранатовых» явление) — в том числе это и привело к разгрому и вылету подопечных Эрнесто Вальверде из плей-офф Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала.

Фанаты на «Энфилде» // Global Look Press

В тот раз все высокие лица опровергли слухи о возможной отставке тренера: мол, ребята, вы чего, мы тут вообще-то без поражений к титулу чемпионов Испании летим, а провал в Риме —частный случай.

Тогда в «Барселоне» отказались от эмоциональных и резких шагов, обезопасив Вальверде. Он взамен дал два внутрииспанских титула — в принципе, вполне успешный сезон. Но вот в мае «Реал» опять ехидно потряхивает Кубком Чемпионов с белыми лентами. Четвертый раз за пять сезонов. Разумеется, я не присутствовал в кабинете президента «Барсы» при постановке целей, но у любого приходящего на тренерский мостик стадиона «Камп Ноу» тренера есть задача победить в ЛЧ. Это даже не обсуждается.

И вот наступил сезон 2018/19 — постчемпионатомировский, так сказать. А это значит, что многие важные игроки не провели полноценный отпуск, провели скомканную подготовку к сезону и так далее. Но каталонцы при этом выглядели все так же уверенно, с самого начала сезона захватив лидерство в Ла Лиге и не отдавая его никому: «Реал» самоликвидировался, отказав Хулену Лопетеги в праве на ошибки, а «Атлетико» вновь оказался не готов к чемпионской гонке.

Но вот в игре «Барсы» стало еше меньше барселонского. Да, каталонцы снова чемпионы, но это не пустая придирка, а обычный факт. Возьмем смутные сезоны «Барселоны», которые мало кто из фанатов команды любит вспоминать: уход Гвардиолы, страдания и борьба со смертью Вилановы, к сожалению, весной 2014 года проигранная, и потерянный сезон с Мартино.

В сезоне 2012/13 «Барса» доминировала в Ла Лиге, но была позорно бита в ЛЧ: ничего не напоминает? Только тогда каталонцы забили 115 мячей в 38 матчах чемпионата, выиграв из них 32. В следующем сезоне «Барса» осталась без каких-либо значимых трофеев, играла еще хуже, но по-прежнему впечатляла (временами) своей истинной игрой: 100 голов в 38 матчах. А еще каталонцы часто устраивали свои знаменитые «порки»: в эти «смутные» два сезона они 14 раз выигрывали матчи с разницей в 4 мяча и больше — 8 и 6 соответственно.

В этом сезоне таких матчей четыре. И голов в 36 матчах «Барса» забила скромные для себя 86. Но тут наблюдается общая тенденция: в этом сезоне лидеры Ла Лиги забивают гораздо меньше, чем обычно.

Юрген Клопп // Global Look Press

С приходом Вальверде «Барса» сильно ушла в рациональную сторону, чего Гвардиола избегал в первые годы своей карьеры (сейчас и он частенько играет на удержание). Каталонцы регулярно довольствуются скучными и малособытийными победами. И правда, победа есть победа, какая разница, как побеждать? Но в случае «Барселоны» можно говорить, что разница есть. Это и прелесть «Барсы», и ее проклятие. По пальцам можно пересчитать важные, ключевые игры, где «сине-гранатовые» успешно обороняли нажитое преимущество. Это просто не их игра, любовь к атаке и умение именно атаковать у них — на уровне рефлексов. А сейчас их тренирует специалист, обязывающий команду второй год подряд играть на удержание в ответном матче Лиги Чемпионов. И второй год подряд проваливаться.

Почему так много про провал «Барселону», а не про чудесный камбэк «Ливерпуля» (4:0; 4:3 по сумме двух матчей)? Да потому что «красные» были самими собой от первой минуты на «Камп Ноу» до последней минуты на «Энфилде». В столице Каталонии подопечные Клоппа словили такую порцию невезения, какую и врагу не пожелаешь: несколько нереализованных моментов и «режим бога» в исполнении Месси. А затем у «мерсисайдцев» были изнурительный выезд в Ньюкасл-апон-Тайн и травма Салаха. Но даже с Ориги и Шакири в атаке «Ливерпуль» был тем «Ливерпулем», который мы привыкли видеть при Юргене Клоппе: напористый, смелый и зажигательный. Естественное состояние «красных», к которому в этом году добавилось спокойствие в защите в лице Алиссона и Ван Дейка.

Джорджиньо Вейналдум забивает третий гол «Барселоне» // Global Look Press

А «Барселона» не была собой. И снова она бита в Лиге Чемпионов только за это. Да, конечно в первом тайме матча на «Энфилде» каталонцам не повезло. Они играли явно лучше хозяев, создав несколько убойных моментов при счете 1:0. Но они их не реализовали, дав «красным» шанс во втором тайме. И там доминирующий «Ливерпуль» раздавил решившую уйти в оборону «Барсу».

Второй год подряд «сине-гранатовые» вылетают из ЛЧ тогда, когда в вероятность такого поворота событий никто не верил. И все из-за того, что они изменили своей идентичности. И это повод задуматься для руководства каталонцев.