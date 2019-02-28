Открытие стадиона "Динамо" в Москве отложено из-за состояния газона

РПЛ запретила столичному «Динамо» проводить дерби со «Спартаком» на новом стадионе 10 марта.

Как сообщает сайт лиги, причиной такого решения стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе в Петровском парке. 10 марта «Динамо» должно было провести первый за 12 лет матч на своем стадионе.

«Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу 28 февраля 2019 года провела обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона "Динамо". В ходе проверки установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ.

Лига указала на то, что газон пророс не на всей поверхности поля, у покрытия диагностирована высокая влажность, а отсутствие прошивки и недостаточная прочность дернины делают проведение матча в таких условиях опасным для игроков «Динамо» и «Спартака». РПЛ обязала «бело-голубых» найти резервную арену для дерби.