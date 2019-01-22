Лучший хоккейный стадион Москвы: репортаж с "ВТБ-Арены"

Обозреватель Sobesednik.ru — об открывшейся «ВТБ-Арене», ее преимуществах и проблемах.

Несколько — хотя на самом деле уже много — лет назад, в 2007-м году, в Москве появился «Мегаспорт», который сразу занял первое место в списке самых крутых хоккейных арен города. Оно и понятно — по известным причинам в столице долгое время ничего не строилось, и самым свежим был, получается, стадион ЦСКА на Ленинградке 1991 года. Затем появилась ледовая арена на Автозаводской, ныне «ЦСКА-Арена», которая перехватила первенство. И вот теперь, в январе 2019 года, на месте старого футбольного стадиона «Динамо» открылась мощнейшая «ВТБ-Арена» — и теперь, конечно, она стала главной и лучшей хоккейной ареной Москвы. Но с рядом оговорок.

Служебный проход на «ВТБ-Арену» расположился сразу около выхода из метро «Динамо», где все перекопано и перегорожено — очевидные побочные эффекты ускоренного открытия стадиона и метро «Петровский парк». У металлической решетки, отделяющей стеклянную будку с первый уровнем контроля от улицы, ажиотаж: зрители выстроились у заградительной решетки за пригласительными билетами. Подпираемые сзади строительным забором и пешеходным проходом, даже четыре-пять человек создают тесноту, и охраннику каждый раз приходится просить очередь подвинуться, чтобы кого-либо пропустить.

Девушка в жилетке «safety», провожая меня от той стеклянной будки уже непосредственно ко входу в арену, сетует: говорит, в первые игры с людской логистикой было намного труднее, но и сейчас несладко. Безмолвно вздыхает в ответ на вопрос, когда тут всё приведут в порядок. Сотрудники клуба, впрочем, тоже в шоке и тоже ждут, когда же кончится этот треш.

Вице-капитан «Динамо» Вадим Шипачев после первого же матча на новой арене жаловался, что даже на льду ощущается запах фастфуда. Что ж, нынче едой не пахнет, а вот скипидаром и вообще стройкой внутри разит немало.

Впрочем, то — в холлах, не так страшно. Помнится, тот же «Мегаспорт» открывали, когда мало того что даже на подходе к стадиону воняло краской, так еще и везде, даже на льду, ощущалась страшная духотища. Тут — напротив: кое-где даже гуляют сквозняки, и чем ниже, тем сильнее. Дававшего мне послематчевый комментарий хоккеиста «Северстали» Ивана Лекомцева пришлось увести в сторону и буквально спрятать в углу за дверью, чтобы его не продуло.

Холлы на «ВТБ-Арене», кстати, такие большие, что даже если и видишь людей, то кажется, будто народу здесь совсем немного. Это изрядно контрастирует с тем же «Мегаспортом» или «ЦСКА-Ареной», где толпа в коридорах — обычное явление.

Оказалось, на игре было более 6000 человек: для матча с аутсайдером «Северсталью» — более чем неплохо.

К тому же я быстро обнаружил, что нахожусь на самом верхнем ярусе, где, ясное дело, зрителей обычно меньше всего. И на самом деле нижний ярус был занят почти полностью. А акустика внутри такая, что кажется, будто в динамовской перекличке нескольких секторов участвует весь стадион. Но и когда всего несколько человек в «сетках» и шарфах «Северстали» «зажигали» с галерки, их было слышно из любой точки арены.

С одной стороны, после всего увиденного немного тревожно за то, какая организационно-логистическая анархия может твориться в ближайшую пятницу на игре «Динамо» со «Спартаком». С другой — пока, даже несмотря на очевидные проблемы, на «ВТБ-Арене» все равно комфортно.

А за стеклом уже видно почти готовый футбольный стадион, который ждет, когда возобновится сезон в Российской Премьер-лиге. И что же будет, когда откроется еще и он? Остается только томиться в приятном ожидании.

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