Черчесов предложил разрешить продажу пива на стадионах на нескольких матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предложил попробовать разрешить продажу пива на стадионах.

Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» предложил провести эксперимент и разрешить продажу пива на стадионах на нескольких матчах. Таким образом, по его мнению, деньги болельщиков будут оставаться «на стадионе и в нашем футболе».

«Заходя на стадион, человек может выпить все, что угодно, и сидеть потом пьяным, а можно зайти на стадион и культурно заказать что-то, так и бюджет болельщика останется на стадионе и в нашем футболе. Можно сделать это по ходу нескольких туров и оценить, как это будет выглядеть, и внедрить потом повсеместно», — сказал Черчесов.

Напомним, ранее в Российской Премьер-лиге запрет на продажу пива на стадионах назвали неэффективным.