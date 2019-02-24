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Новости дня

24 февраля, воскресенье

[15:17]Врачи назвали причину госпитализации Георгия Данелии
[14:43]Глава РПЛ заявил о необходимости продажи пива на российских стадионах
[14:30]В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца в ходе ссоры
[13:33]Во взорвавшемся 31 декабря доме в Магнитогорске произошел пожар
[12:36]Полиция ищет угонщика дорогостоящего автомобиля на западе Москвы
[11:41]Лавров заявил о невозможности заключения мира с Японией в настоящий момент
[10:48]Полиция расследует вооруженное нападение на посетителя сауны в Москве
[10:10]В Москве госпитализировали режиссера Георгия Данелию
[08:51]Внедорожник BMW въехал в группу пешеходов в центре Петербурга
[08:19]Полиция ищет свидетелей массовой драки возле станции метро в Москве
[07:46]Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 24 февраля

23 февраля, суббота

[17:06]Сотрудников МВД Бурятии наказали за стриптиз по случаю 23 февраля
[15:50]СК выяснит причины пожара в СВАО, жертвой которого стал один человек
[15:14]Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде через Китай
[14:14]Comedy Woman заподозрили в ведении антироссийской психологической войны
[13:37]Полицию Бурятии уличили в нарушении этики из-за стриптизерши на празднике
[12:43]В Москве задержали бельгийца, сообщившего о бомбе перед рейсом до Парижа
[12:05]Пожар на 30 "квадратах" в консерватории им. Чайковского потушен
[11:29]Полицейские в ЗАО задержали 28-летнего владельца наркопритона
[10:48]В парке Горького выяснят, кто подарил сотрудникам выступление танцовщиц
[08:48]Самолет ВВС США пролетел над Россией в ночь на День защитника Отечества
[08:37]Илон Маск взял ипотеку на 30 лет для покупки недвижимости в Калифорнии
[08:25]Минюст США отложит выпуск отчета о расследовании по "российскому делу"
[08:13]За неделю до 23 февраля в РФ на 74% выросли продажи средств для бритья
[07:56]OneWeb анонсировала запуск "Союза" со своими спутниками в ближайшую среду
[07:30]Облачность, резкий рост давления и -7 градусов ждут москвичей 23 февраля

22 февраля, пятница

[17:36]Путин поручил разработать план господдержки современной музыки
[16:52]Суд арестовал мать найденного в "Лосином острове" ребенка
[16:16]Выстреливший в коллегу из травматики в Крыму врач мог быть пьян
[15:50]Ударивший ножом полицейского в метро оказался безбилетником
[15:18]"Краснодар" и "Зенит" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
[14:58]"Челси" запретили регистрацию игроков из-за нарушений при переходе 29 футболистов
[14:29]Falcon 9 вывела в космос израильский луноход и индонезийский спутник связи
[14:03]Неизвестный ударил полицейского у "Кузьминок" и скрылся
[13:51]Ушибы и порезы получили пострадавшие в ДТП с автобусом и маршруткой в ВАО
[12:52]Мужчину, окунувшего в унитаз пятиклассника, задержали в Приморье
[12:35]Членкора РАН арестовали в Новосибирске за хищение 1,3 млрд
[12:02]Пассажирский "Боинг" не смог сесть в Москве из-за сильного ветра
[11:38]Из-за дизентерии в московских детсадах могли возбудить дело
[11:12]Синоптики пообещали возвращение плюсовой температуры в Москву в воскресенье


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Глава РПЛ заявил о необходимости продажи пива на российских стадионах

Спорт

Сергей Прядкин и Александр Мейтин назвали неэффективным запрет продажи пива на футбольных матчах в России.

В разговоре с «360» функционеры заявили, что намерены обсудить с новым главой РФС Александром Дюковым возможность снятия запрета на продажу пива на матчах РПЛ.

«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», — приводит телеканал слова Прядкина.

С мнением президента Российской Премьер-лиги согласился директор по безопасности лиги Александр Мейтин, назвавший запрет на продажу пива неэффективным: «Европейский опыт и опыт ЧМ-2018 в России наглядно подтверждает, что возможность употребления пива на стадионе создаёт атмосферу праздника, увеличивает посещаемость не создавая при этом проблем службам, обеспечивающим порядок. Болельщики приходят на стадион заранее. Кто стакан пива выпьет, кто мороженое съест и с детьми поиграет».

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Глава РПЛ заявил о необходимости продажи пива на российских стадионах

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Колумнисты
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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле


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