Глава РПЛ заявил о необходимости продажи пива на российских стадионах

Сергей Прядкин и Александр Мейтин назвали неэффективным запрет продажи пива на футбольных матчах в России.

В разговоре с «360» функционеры заявили, что намерены обсудить с новым главой РФС Александром Дюковым возможность снятия запрета на продажу пива на матчах РПЛ.

«Наша позиция одна — пиво должно быть. Существует лобби футбола, которое активно участвует в том, чтобы на законодательном уровне этот вопрос был решен. С приходом нового президента РФС мы рассчитываем, что этот вопрос может быть ускорен», — приводит телеканал слова Прядкина.

С мнением президента Российской Премьер-лиги согласился директор по безопасности лиги Александр Мейтин, назвавший запрет на продажу пива неэффективным: «Европейский опыт и опыт ЧМ-2018 в России наглядно подтверждает, что возможность употребления пива на стадионе создаёт атмосферу праздника, увеличивает посещаемость не создавая при этом проблем службам, обеспечивающим порядок. Болельщики приходят на стадион заранее. Кто стакан пива выпьет, кто мороженое съест и с детьми поиграет».