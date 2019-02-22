Час "икс" для Сарри: финал Кубка Лиги и другие матчи уикенда

Финал Кубка Лиги, возвращение российского футбола и «Северо-западное дерби» — дайджест о главных матчах уикенда.

Субботняя программа матчей довольно богата, но мы решили выделить лишь одну игру: противостояние «Севильи» и «Барселоны».

Каталонцы в последнее время играют не очень удачно: четыре из последних пяти матчей команды закончились вничью, а единственная в этом отрезке победа над скромным «Вальядолидом» была не самой уверенной. Результаты «Барсы» все еще отличные, команда ведет борьбу за все титулы, но в игровом плане их настиг спад, и это очевидно. Тем интереснее тот факт, что предыдущую яркую победу «сине-гранатовые» одержали над своим будущим соперником.

Лео Месси // Global Look Press

«Севилья» тоже не поражает своей формой: во внутренних испанских соревнованиях команда не знает вкуса побед уже месяц, и только победы в Лиге Европы над «Лацио» несколько скрашивают картину. Между тем турнирная ситуация обязывает команды играть только на победу: «Барса» рискует подпустить к себе «Атлетико» и «Реал», а «Севилья» — потерять место в лигочемпионской четверке.

Т/к «Матч ТВ», 23 февраля в 18:10 по мск.

Теперь обратимся к воскресной программе событий. Начнем с одного из двух главных событий выходных: на «Олд Траффорде» «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».

Обе команды сыграли свои матчи в Лиге Чемпионов, и результаты этих матчей не могут радовать гигантов с северо-запада Англии. Однако МЮ смог несколько улучшить себе настроение, деклассировав «Челси» в матче Кубка Англии на «Стэмфорд Бридж» (2:0). У мерсисайдцев же из-за их раннего вылета из Кубка была возможность перевести дух, съездить на сбор и подготовиться к матчам с «Баварией» и «Юнайтед».

Юрген Клопп // Global Look Press

В последнее время у «Ливерпуля» дела на «Олд Траффорде» идут не так хорошо: последняя победа там датирована 2014 годом. Но именно в том году «красные» последний раз были неоспоримыми фаворитами очного матча. Сейчас ситуация не настолько однозначная, но, учитывая неудачу «Юнайтед» в игре с «Парижем», можно предположить, что шансы «Ливерпуля» выше. Плюс не забываем о турнирной таблице: «красные» все бьются с «Сити» за титул, а «красные дьяволы» недавно смогли вернуться в лигочемпионскую четверку. Но все самое интересное нас ждет впереди.

Т/к «Матч! Футбол 1», 23 февраля в 17:00 по мск.

Далее возвращаемся на родину. На юге России возобновится сезон 2018/19: в матче четвертьфинала Кубка России «Ростов» примет «Краснодар».

«Быки» уже провели пару матчей в 2019 году, и довольно успешно. Теперь они возвращаются к внутренним турнирам. «Ростов» уже успел выбить «Зенит» из Кубка страны, а первая игра с «Краснодаром» на выезде закончилась результативной ничьей.

Команда Валерия Карпина пережила большие потери этой зимой: несколько игроков основного состава покинули Ростов-на-Дону. Тот же Дмитрий Скопинцев до «Краснодара» играл именно в стане «желто-синих».

Игроки «Краснодара» празднуют выход в 1/8 финала ЛЕ // Global Look Press

Но нельзя не сказать и о масштабных приобретениях ростовчан — это вернувшиеся на время Иван Новосельцев, Миха Мевля, а также Ивелин Попов и Роман Еременко. В воскресенье мы увидим, насколько подопечные Мусаева восстановились после изнурительной игры с «Байером».

Т/к «Матч ТВ», 24 февраля в 19:00 по мск.

Следом снова отправляемся в Англию: здесь состоится главное событие выходных — «Челси» снова сыграет с «Ман Сити», на этот раз в финале Кубка Лиги.

Ужас и отвращение, вызываемые игрой лондонцев в последнее время, осложнили положение Маурицио Сарри. Особенно в свете возможного бана на трансферы, который ФИФА наложила на «Челси». Провальные результаты команды дают прессе поводы спекулировать на тему смены главного тренера, и в такой ситуации трофей «синим» просто необходим.

Наставники команд Маурицио Сарри и Пеп Гвардиола // Global Look Press

К тому же не стоит забывать, что в карьере Сарри трофеев пока не было. Но соперник «Челси» — это, мягко говоря, не «Мальме». Пару недель назад «Сити» размазал лондонцев, нанеся им самое крупное поражение в новейшей истории (6:0), и реакция синих будет показательна: необязательно побеждать, чтобы показать жажду реванша. Потеря места в топ-4, вылет из Кубка Англии — все эти разочарования можно скрасить победой в финале Кубка. Дело за Маурицио Сарри и его командой.

Т/к «Футбол», 24 февраля в 19:30 по мск.

В Италии состоится любопытная игра между «Пармой» и «Наполи». Неаполитанцы уверенно расположились на второй строчке в Серии А, и едва ли их кто-то оттуда спихнет. Подопечные Анчелотти уже вряд ли (вернее, абсолютно точно) не догонят «Ювентус», однако этот факт не означает, что мотивация южан на матчи в Серии А будет недостаточной. Тем более нельзя забывать, что две последние игры в чемпионате Италии «Наполи» выиграть не сумел.

Карло Анчелотти // Global Look Press

Что можно сказать о «Парме»? Команда вроде бы играет неплохо: два впечатляющих матча с «Ювентусом» и «Интером». Но при этом в последних шести матчах в активе этой команды лишь одна победа. Подопечные Роберто Д'Аверсы уверенно чувствуют себя в турнирной таблице: вылет им пока не грозит, но и до еврокубков очков многовато. Но в домашнем матче они способны потрепать нервы любой команде. Именно это они попробуют устроить неаполитанцам.

Т/к «Матч! Футбол 2», 24 февраля в 19:55 по мск.

Снова отправимся в Испанию: в Валенсии «Леванте» примет «Реал».

«Лягушки» смогли преодолеть неудачный для себя период, разгромив неделю назад терпящую бедствие «Сельту». Подопечные Пако Лопеса являются одной из самых ярких команд в Ла Лиге, а их турнирное положение позволяет рассчитывать даже на попадание в еврокубки: в этом году в чемпионате Испании невероятная плотность. Чтобы вы понимали, занимающий 12-е место «Леванте» находится всего в семи баллах от находящейся в лигочемпионской зоне «Севильи».

Сантьяго Солари // Global Look Press

«Реал» же на прошлой неделе неожиданно оступился, проиграв кризисной «Жироне» на «Бернабеу». Команда Сантьяго Солари снова «отпустила» «Барселону» в турнирной таблице чемпионата, поэтому каждая новая осечка может снова отбросить «Реал» к их осенним позициям. Только тогда, осенью, возможностей отыграться было больше, а теперь они с каждой неделей будут таять.

Т/к «Матч! Футбол 3», 24 февраля в 22:40 по мск.