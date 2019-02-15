Борис Игнатьев похвалил "Краснодар" за план на игру с "Байером"

Футбольный тренер и эксперт заявил, что «Краснодар» хорошо подготовился к матчу с «Байером» в Лиге Европы.

Об этом Игнатьев рассказал Sovsport.ru. Бывший наставник сборной России по футболу заявил, что игра южан в матче с немецкой командой была бы близка к идеальной, если бы подопечные Мусаева добились победы.

«Впечатления самые отрадные, кроме результата. Конечно, было бы прекрасно, если бы дома "Краснодар" добился победы, но все остальное надо записать в актив. "Краснодар" не только четко продумал план действий в этом матче, но и внятно его выполнял», — сказал Игнатьев.

Эксперт пояснил, что именно его приятно удивило в игровом плане Мурада Мусаева на матч с коллективом Петера Боса: «Суть плана заключалась в том, чтобы действовать ситуативно, прессинговать, заставлять соперника ошибаться в выборе следующего хода. Вторая часть плана — отходить назад, отдавать пространство и использовать быстрые убегания в атаку, что они и делали большими силами». Также Игнатьев похвалил «Краснодар» за игру в обороне.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» закончилась нулевой ничьей. Ответная встреча состоится в Германии 21 февраля.