Тверской суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля

Суд удовлетворил ходатайство СК о продлении ареста Павлу Мамаеву, братьям Кокориным и Александру Протасовицкому.

Ранее Sobesednik.ru писал, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин в открытом письме извинился перед болельщиками, партнерами по команде и родными за свое поведение, которое привело его в СИЗО.

Как передает «Интерфакс», в среду, 6 февраля, Тверской суд Москвы принял решение оставить под арестом всех фигурантов дела о нападениях на водителя сотрудницы Первого канала Виталия Соловчука и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

«Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания в отношении обвиняемых Мамаева, Кокориных и Протасовицкого на два месяца, то есть до 8 апреля 2019 года», — сообщила судья Ольга Затомская.