Кокорин признался, что посвятит себя семье и спорту после выхода на волю

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин в открытом письме извинился перед болельщиками за свое поведение.

Согласно тексту открытого письма, которое публикует РИА «Новости», футболист Александр Кокорин сожалеет о проступках, которые привели его в СИЗО.

Нападающий «Зенита» заявил, что не должен был вступать в драку, но не смог сдержаться. По его словам, он принес извинения пострадавшим и готов загладить причиненный вред.

Кокорин также подчеркнул, что испытывает чувство вины перед болельщиками и партнерами по команде, поскольку, находясь под арестом, не может помочь «Зениту» на соревнованиях.

«Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье», — заявил футболист, отметив, что нахождение в СИЗО помогло ему усвоить важный урок.