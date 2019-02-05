Зачем КХЛ удалила падение Моуринью?

Обозреватель Sobesednik.ru — о курьезном падении великого тренера на хоккее в подмосковной Балашихе и реакции КХЛ.

«То, что случилось в Балашихе, остается в Балашихе», — не иначе таким тезисом руководствовались представители Континентальной хоккейной лиги, ответственные за решение «выпилить» падение Жозе Моуриньо на матче «Авангард» — СКА из всех доступных им источников. Их имена вряд ли когда-либо огласят, а если огласят — то не факт, что это будут настоящие «виновные»: в высоких кругах любят вешать свои «косяки» на тех, кто ниже и как раз в шаге одного прокола от падения, и притом падения побольнее, чем у Особенного.

Но я все равно не верю, что попросить скрыть свое эпическое падение мог, например, сам португальский тренер — он-то как раз относится к подобным вещам с юмором. Британский журналист Роберт Бизли в своей недавней книге «Моуринью с близкого расстояния» описывал, как успел за годы знакомства не раз и не два конкретно «накосячить» в информационном плане в отношении тренера, но тот воспринял ситуацию с полной благосклонностью и обращал все в шутку. С другой стороны, Бизли — близкий друг, и что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, но все же...

В XXI веке, натворив что-либо, нельзя делать вид, что рыльце не в пушку — Всемирная сеть помнит любой след. С другой стороны, покойный Сергей Мавроди не без оснований любил утверждать, что не стоит обращать внимания на положительный или отрицательный шлейф своих деяний — важен, говорил он, только их масштаб «по модулю». И нынешняя эра как раз и хороша тем, что любой конфуз можно при помощи правильной пиар-стратегии и технологий в мгновение ока обратить себе на пользу.

После инцидента в Подмосковье и делать, казалось бы, ничего не надо. Курьезное видео получило свыше полумиллиона просмотров за час; кадры с падением ретвитнул даже официальный твиттер НХЛ; весь хоккейный мир узнал слово Balashikha, но... Мы в лице лиги спрятали голову в песок — или, наверное, в лед — и удалили вирусный ролик, который потенциально мог дать (а, может, уже дал) совершенно невиданный прежде положительный пиар-эффект. А теперь явно даст отрицательный.

Свои интервью с хоккеистами я нынче часто завершаю вопросом «В чем мы круче НХЛ?». И мне каждый раз очень хочется услышать что-то позитивное, но при этом не показушное, реальное — об улучшении инфраструктуры, об уровне игры, об эффективности менеджмента, о широте информационного охвата, о качестве судейства... Вопрос, конечно, отчасти с подвохом, но при этом никто пока так и не нашел каких-либо серьезных плюсов. Что ж, боюсь, теперь шансов на это еще меньше...