Кирсан Илюмжинов: Монополии и бюджеты регионов должны уйти из футбола

Экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов указал на ошибки в системе управления отечественным футболом.

Напомним, 22 февраля должны состояться выборы нового главы РФС. Единственным кандидатом является председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Кирсан Илюмжинов объявлял о своей готовности участвовать в выборах президента РФС в 1998 году. Спустя 17 лет он также раздумывал над идеей участия в выборах президента ФИФА.

— Мне не интересно сейчас это, — говорит Илюмжинов. — Нашему футболу нужна государственная воля. Должен президент сказать, чтобы монополии и бюджеты регионов из этого вида спорта ушли. Одной ногой футболист может заработать больше, чем десятки учителей и врачей — как им это объяснишь? Он ходит, 90 минут прохлаждается на поле, воздухом дышит, а ему ещё и платят за это годовой бюджет некоторых поселков и районов.

Когда клубы начали финансироваться корпорациями, это стало убивать футбол, — считает экс-глава ФИДЕ. — Я за то, чтобы в командах играли только местные игроки, а команды финансировали только местные спонсоры. Когда я был президентом «Уралана», моим главным требованием было: не тратить бюджетные деньги — только спонсорские. При этом обыгрывали и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА. Но когда футбольные клубы начали финансировать корпорации, маленькой Калмыкии с населением 300 тысяч стало трудно, мы попали в неравные условия.