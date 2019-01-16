Главу "Газпром нефти" зарегистрировали для участия в выборах главы РФС

Глава «Газпром нефти» стал единственным кандидатом на выборах президента РФС, которые состоятся 22 января.

Как передает «Интерфакс», в качестве единственного кандидата на должность президента Российского футбольного союза, которая стала вакантной после после ухода в отставку вице-премьера Виталия Мутко, главу «Газпром нефти» Александра Дюкова выдвинули 63 организации, входящие в РФС. В среду, 16 января, избирком РФС зарегистрировал кандидатуру Дюкова.

О согласии главы «Газпром нефти» баллотироваться на этот пост стало известно на прошлой неделе. Сами выборы президента РФС намечены на 22 января.

Напомним, с марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».