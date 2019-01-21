Прощальные слезы легенд тенниса?

Обозреватель Sobesednik.ru — о давнем споре про живучесть «Большой четверки» мужского мирового тенниса.

Великий Роджер Федерер 20 января проиграл матч 1/8 финала Australian Open — 2019 Стефаносу Циципасу (7:7, 6:7, 5:7, 6:7) и, уходя с корта в раздевалку, едва не расплакался.

Немногим ранее, перед стартом этого турнира, другой член неофициальной «The Big Four» Энди Маррей собрал отдельную пресс-конференцию, где объявил о скором завершении своей карьеры: последствия травмы бедра оказались такими серьезными, что спортсмен теперь частично беспомощен даже в бытовых мелочах, не говоря о возможности полноценно играть в теннис и тем более биться за призы. Во время своего общения с журналистами Маррей плакал, а однажды даже вышел из зала — очевидно, чтобы совсем уж не разрыдаться. Да и, пожалуй, у каждого, кто находился в том зале или смотрел трансляцию, тоже комок подступал к горлу.

Прогнозы о том, когда же молодое поколение начнет поджимать старое — Федерера, Маррея, Надаля и Джоковича, — педалируются с разной степенью интенсивности едва ли не каждый год. Стоит только кому-то из «четверки», а то и сразу двум, неожиданно проиграть более молодым соперникам, и журналисты уже готовы заживо похоронить любую из звезд 2000-х. Это как на том же Australian Open — 2019 проигравшую с 51 невынужденной ошибкой Марию Шарапову вдруг спросили: «Правда ли, что без мельдония вы уже не справляетесь с нагрузками?» Тут дай только повод.

Справедливости ради, сами их коллеги-теннисисты, что бывшие, ставшие профессиональными аналитиками, что нынешние, говорят об этом крайне деликатно, а то и старательно отмалчиваются. Даже совсем уж оторвы типа того же Циципаса — он, например, встречался с Федерером всего несколько дней назад на командном Кубке Хопмана, и ни тогда (проиграв, но тоже, кстати, после упорной борьбы 7:6, 7:6), ни сейчас ничего не изобразил журналистам. Хотя эпатаж — конек грека: нынче, например, тот уже в первом же гейме получил два (!) предупреждения за затяжку времени.

Интересно, что и аргументы что «за», что «против» королей мужского тенниса XXI века с годами не меняются. Одни слишком напирают на неизбежность физиологии и что ни год, то превозносят новую потенциальную звезду; впрочем, что ни звезда, то страшная нестабильность от турнира к турниру и даже в отдельных матчах. Вторые попросту отрицают тот факт, что человек с годами может не сказать что «стареть», чтобы несправедливо не обидеть атлетов-долгожителей «четверки», но, допустим «делать что-либо хуже, чем в более юном возрасте» — назовем это так.

Годы идут, аргументы что тех, что других, казалось бы, не ржавеют, но на вершине по-прежнему красуются все те же фамилии... Возможно, не будь этого трогательного спича Маррея, и нынешние слезы Федерера смотрелись бы по-другому. Спорт — дело такое: тут кто только и с чего только ни плачет. Но только сейчас давно обездвиженные и даже уже заржавевшие от длительного бездейственного равновесия чаши весов с карьерами, соответственно, игроков «четверки» и теннисистов-постмиллениалов, кажется, начинают со скрипом, но немного двигаться.