Мария Шарапова уступила австралийке место в 1/4 финала Australian Open

Теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Австралии Эшли Барти в 1/8 финала турнира серии Большого шлема.

Как передает «Интерфакс», проигранный Марией Шараповой матч продолжался 2 часа 22 минуты и завершился со счетом 6:4, 1:6, 4:6 в пользу австралийской теннисистки Эшли Барти.

Таким образом, Шараповой не удалось выйти в четвертьфинал турнира серии Большого шлема Australian Open.

Теперь Россию в женском одиночном разряде представляет только Анастасия Павлюченкова, которой предстоит в воскресенье сыграть с американкой Слоун Стивенс.