Олимпийский чемпион творит чудеса: ЦСКА бьет "Магнитку"

Обозреватель Sobesednik.ru — о матче завершающей части регулярного чемпионата КХЛ 2018/19, в котором ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» (3:0).

У раздевалок что армейцев, что «Магнитки» в беседах игроков и журналистов только и разговоров, что о наступающем через месяц с небольшим плей-офф. Дескать, каждая игра как подготовка, тренируемся, отрабатываем, наигрываем, пробуем... Но если учитывать, что цена любой ошибки в играх навылет — это, собственно, вылет, то по сути на данный момент к битве за Кубок Гагарина готова только одна из двух игравших команд.

Соперники играли до ужаса аккуратно весь первый период; они вязали друг друга с такой страстью, с какой вязала в тот же день обувь московская слякоть, раскисшая из утреннего снегопада. Но как перед грядущими крещенскими морозами отступает даже она, так и соперники, одни из самых результативных в Лиге, просто не могли сыграть по нулям, и кто-то должен был дрогнуть.

Первыми ошиблись было армейцы, причем дважды, и между первым и вторым удалениями прошло всего ничего времени. Шайба словно намагниченная перемещалась у гостей по чужой зоне, и только за эти отрезки у «Металлурга» была пара отличных шансов открыть счет. Однако чемпион ОИ-2018 Сорокин, которого тренер «бронзовой» «молодежки» Владимир Куликов в интервью Sobesednik.ru выделил как самого перспективного российского вратаря ближайшего будущего, в одном из эпизодов словно гопак какой-то станцевал — присел и переместился в пустой угол в прыжке, выставил перед собой скрещенные блин с ловушкой и отбил шайбу.

Интересно, что чувствует нынче вратарь армейского «фарм-клуба» Максим Третьяк, который ушел из команд КХЛ, устав сидеть за спиной удачливых коллег-конкурентов, и которого мы недавно проведывали? Как же он получит свой шанс, когда у основного вратаря ЦСКА все так хорошо? Мало того — это третий «шатаут» Сорокина подряд: только что были 6:0 с «Трактором» и 3:0 с минским «Динамо».

Этого поистине армейского терпения как раз и не хватило гостям. Тут же ответное удаление хватает ветеран «Магнитки» Денис Платонов, сыгравший недавно свой 1000-й матч на высшем уровне: завозился, получив передачу, вступил в борьбу, рухнул, зацепил урвавшего шайбу соперника и... подарил гол «красно-синим»! Он не был таким геометрически изящным, какие только что пытались разыгрывать Мозякин и компания (хотя кому-то этот бросок Григоренко от синей линии, может, и придется сильно по нраву), однако это как раз и есть отличительная плей-оффовская черта: голы не разыгрываются, они забиваются. Как, например второй гол, когда уральцев поймали на контратаке. Или та же финальная шайба Ивана Телегина, который вынудил ошибиться Виктора Антипина при выходе из зоны и тут же поразил уже оставленные голкипером Кошечкиным ворота. И даже отчаянный, прямо-таки футбольный подкат Береглазова был бесплодным.

Принято думать что вратарь — это полкоманды. Но ЦСКА не только самый малопропускающий клуб в КХЛ — пока он гармоничен и в других своих линиях. И кто бы как ни подвергал это сомнению, пока что абсолютное лидерство «красно-синих» в таблице заслуженно и бесспорно.