Тренер "молодёжки": В клубе деньги не выплачивали. Но и должны не остались

Первое большое интервью тренера молодёжной сборной России Владимира Куликова – эксклюзивно для Sobesednik.ru.

«Вратарь на МЧМ – минимум 60% успеха»

– Как оцените выступление сборной России на МЧМ-2019?

– Я считаю, что очень хорошо выступили, достойно. Конечно, немножко не повезло нам с американцами [в полуфинале], но в остальном все очень-очень-очень неплохо. На позитиве работали, выкладывались по полной, и в принципе все в порядке.

– Какое настроение было в самолёте по дороге на родину? Не было такого, что «эх, как же я два дня назад мог так промахнуться...»?

– Ну, ребята, конечно, [огорчёны, но] переосмыслят, поймут... За высшей наградой едем всегда, поэтому только так.

– А как оцените игру своих непосредственных подопечных, Петра Кочеткова и Даниила Тарасова?

– Я считаю, что у нас в этом году была очень сильная бригада, которая реально помогала команде очень сильно. Отлично играли оба.

– Говорят, что вратарь – полкоманды. А на МЧМ это...

– Чуть больше. 60 [процентов] минимум.

Матч против Швейцарии // фото: Global Look Press

«Клим Костин – достойный капитан и хороший мужик»

– Во время последних молодежных чемпионатов мира часто звучит мнение, что на турнире стало слишком много скаутов, которые оказывают давление на ребят. Как вы можете это прокомментировать?

– Ну, у нас в принципе организация очень неплохая была поставлена, что давления как такового не было. Ребята сами понимали, что со скаутами в данный период времени просто не нужно [контактировать], а после чемпионата у них будет время со всеми пообщаться.

– Если говорить в целом, родные стены помогают или давят?

– Знаете, не играл домашний [молодёжный] чемпионат, не знаю.

– А история вокруг капитана сборной Канады, например, как характеризует ситуацию?

– Ну, немножко, скажем так, он картинно падал, и не только с нами, у него там до этого было ещё несколько моментов. Ну, значит, может быть, у них была такая установка, чтобы было так.

– Я скорее про давление публики и прессы, которое на него пошло после незабитого буллита и вылета сборной…

– Ну, я считаю, что это неправильно. Молодые ребята, да и все люди могут ошибаться.

– Как с таким справляться?

– Жить дальше, идти дальше

– Наш капитан Клим Костин, публично извинившись, достойно вышел из положения в аналогичном случае?

– Костин – достойный капитан, хороший мужик, и я очень надеюсь, что дальше у него все будет лучше и лучше [складываться].

Игра с американцами // фото: Global Look Press

«В России стало много команд, которые могут дать молодым шанс»

– «Молодежку» порой ругают: мол, «тепличные», немотивированные... Можете их как-то защитить?

– Немотивированные? Все [наши] ребята очень мотивированные, они прекрасно все понимают: что [такое] для них чемпионат мира молодёжный. Он бывает максимально два-три раза, для некоторых, для единиц; а в основном – один раз в жизни, поэтому выкладываются все максимально, и мотивация дополнительная не нужна.

– А с точки зрения тепличных условий и мотивации к саморазвитию, что лучше: стартовать с карьерой в России или за рубежом?

– Вы знаете, [все] сугубо лично. У кого-то получается так, у кого-то – так. Но сейчас я считаю, что [игрокам] нужно развиваться в России, просто стараться играть во взрослом хоккее.

– Вы, кстати, начало своей карьеры, в конце 90-х, провели в Северной Америке. Как это получилось?

– Я не начинал, скажем так, я уехал ещё при развале ЦСКА, был не нужен никому, и я поехал в юниорскую лигу, называлась она «Triple A». Мне было 15 лет. Это не карьера ещё, это так...

– Других вариантов вы просто не видели в России?

– Да, мне сказали, что я не нужен, а через год я вернулся: стал нужен, и уже играл у Виктора Васильевича Тихонова в первой команде. Ну, начинал третьим [вратарём], но за сезон игр 12-14 сыграл.

– А что молодым бы посоветовали в похожей ситуации, когда они вроде как в России не нужны?

– И здесь сугубо индивидуально все... У меня получилось так, [что] мне этот год пошёл на пользу. А некоторые ребята уезжают, и им это не идёт на пользу. Но сейчас у нас много команд, которые в принципе могут дать молодым шанс.

«Хоккей меняется каждый день»

– Ещё немного о вашей карьере. Вы рано её закончили, вам даже 30 не было, почему?

– У меня были травмы.

– В вашем последнем клубе «Рысь» была очень странная ситуация. (Прямо по ходу сезона 2009/10 хоккеистам объявили, что клуб, которому был год от роду, больше не сможет выполнять свои финансовые обязательства. Часть игроков покинула команду сразу, некоторые смогли найти варианты по ходу сезона, остальные доигрывали чемпионат в сильно сокращенном составе на свой страх и риск — прим.авт.) Вы тоже оказались в числе обманутых?

– Да.

– Вам до сих пор должны?

– Ну, как должны... Никто ничего не выплачивал, но и никто уже ничего не должен по причине того, что клуба не существует и срок давности уже давным-давно истёк.

– Чем после этого занимались?

– Руководил спортивным учреждением, отдыхал, скажем так, от хоккея... После «Рыси» там кое-какой осадочек оставался... Ну и потом постепенно уже соскучился [по хоккею] и уже решил, что надо [возвращаться].

– Как получили приглашение в «молодежку»?

– От Варнакова, в то время (2013-й год — прим.авт.) Михаил Палыч был главным тренером. Я отработал год, и потом мне позвонил уже Валерий Николаевич [Брагин] и пригласил работать уже с ним. Вот, с ним уже... пять чемпионатов мира отработали.

– С того момента, как вы закончили карьеру, что изменилось во вратарском искусстве?

– Всё! Поменялась игра кардинально, она просто стала другой. Это словами просто невозможно описать на самом деле. Нужно вдумываться все время, правильны ли твои действия; реагировать не только на один бросок, а думать, что будет происходить дальше, второе-третье добивание и так далее, и так далее. Игра совершенно другая.

– Через сколько лет ждать новую итерацию этих стопроцентных изменений?

– Стопроцентных – неизвестно, но хоккей меняется каждый день.

«Ждите "золота" в следующем году»

– В завершении – блиц, серия коротких вопросов. Самый нелепый стереотип о вратарях?

– (Пауза) Что они... (Пауза. Смеётся.) Ну, вратари – это хорошие люди, давайте скажу так.

– Самый лучший российский вратарь прямо сейчас?

– Василевский [Андрей из «Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ]

– А в следующем поколении?

– Шестёркин [Игорь из СКА], Сорокин [Илья из ЦСКА]. Потенциально это ребята, у которых есть огромные возможности для дальнейшего и ещё большего развития. Они стали Олимпийскими чемпионами и будут ещё сильнее, я очень на это надеюсь.

– Ваше любимое упражнение в тренажёрном зале?

– Жим лежа.

– Ваш главный авторитет?

– Это мой отец.

– Быть ежегодно в медалях, или год – «золото», а год – за пределами пьедестала?

– Хочется «золота».

– И чтобы каждый год?

– Да (улыбается).

– Какая из ваших медалей самая важная?

– Все. Нету [у меня] неважных медалей на самом деле, потому что они все доставались не совсем просто. А точнее совсем не просто. Также были два «серебра», два проигранных финала, вот это тяжело.

– Когда в следующий раз ждать «золота»?

– Очень надеюсь, что в следующем году. Мы только за ним туда и ездим (улыбается).