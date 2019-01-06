В шаге удачи от мечты. У России – "бронза" МЧМ-2019

Обозреватель Sobesednik.ru – о победе российской «молодежки» над Швейцарией в матче за третье место 5:2 и итогах МЧМ-2019.

По сути главным вопросом, который заранее и определял судьбу встречи за бронзовые медали Молодежного чемпионата мира по хоккею-2019, был – а придут ли наши ребята в себя меньше чем за сутки? По полуфинальной игре с американцами, особенно по первой половине матча, складывалось впечатление, будто россияне то ли устали, то ли «перегорели». В любом случае, физическое ли, эмоциональное ли, но требовалось восстановление. Тем более что, кажется, каждый из игроков с той или иной степенью явности на что-то такое намекал: «опустошение», «оступились в шаге от мечты»…

Впрочем, чуть погодя в тех же комментариях следовали и более жизнеутверждающие сентенции: «пора собраться», «отдаться полностью», «хотим спокойно смотреть друг другу в глаза»… И тот же российский капитан Клим Костин, устроивший сразу после финальной сирены мини-«концерт» со слезами, руганью, а также разбазариванием экипировки и сувениров, быстро пришел в себя и даже отметился извинениями перед публикой в своих аккаунтах в соцсетях. То ли и вправду встряхнулся, то ли игрок «Сан-Антонио Рэмпейдж», фарм-клуба «Сент-Луис Блюз» из НХЛ, сам вспомнил то, о чем мы писали: у публики в Северной Америке избирательная и крепкая, а потому потенциально опасная память. Забегая вперед, скажем: в «бронзовом» матче Костин как раз испытал на себе крепкое давление публики – гул, постоянный свист – однако справился с ним и внутренне, и внешне; даже гол забил и вновь, как уже делал прежде на МЧМ-2019, отдал трибунам воинское приветствие.

Если уже перед полуфиналом немало кто утверждал: кабы россияне вдруг не выиграют, то только по своей вине (и в целом это оказалось правдой – ну, никто извне не мешал реализовывать уж минимум те два-три стопроцентных момента), то в «бронзовой» игре со Швейцарией, это была единственно возможная коннотация в принципе. Но заноза нервного и даже, прости Господи, волевого матча в группе (победа 7:4, уступая 0:2 и 1:3) еще сидела и саднила. Легко не было и в этот раз. Особенно во втором периоде, когда швейцарцы снова подобрались к нам на опасное расстояние одного гола: 2:1, 3:2… Но нынче в любых возрастах хоккея дисциплина и командная игра для завоевания наград имеет все больший вес – этим, кстати, объясняются последние успехи тех же швейцарцев или немцев на международных турнирах – однако там, где индивидуальная разница в классе является слишком очевидной, снаряд дважды в одну воронку обычно не падает.

И еще кое-что. Автор хет-трика в матче со Швейцарией, нападающий тольяттинской «Лады» Кирилл Слепец после игры сказал, что с радостью променял бы его на один гол, но в полуфинале американцам. Увы, как уже не раз подтверждалось, в том числе и нашей сборной, победа на МЧМ выдается не только за талант, но и за удачу. Не только в смысле пустого и необъяснимого везения, а скорее по части мастерства, которое, например, позволит сделать один и тот же бросок или финт десять раз, и чтобы после девяти неудач в десятый – получалось.

Нам в полуфинале МЧМ-2019 такая вот удача не улыбнулась. Финляндии, которая в финале с США вела 2:0, мгновенно пропустила дважды, но вырвала победу за полторы минуты до конца, – да.