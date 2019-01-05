Русский мат, американские промахи. РФ проиграла полуфинал МЧМ-2019

Sobesednik.ru – о поражении «молодежки» РФ в полуфинале Молодежного чемпионата мира-2019 по хоккею от сборной США 1:2.

Нетрудно понять и простить эмоции капитана сборной России Клима Костина, в одного которого, кажется, вместилась вся горечь всей страны от массы нереализованных в игре с американцами моментов – тот и разрыдался, и по-английски на камеру матернулся… Трудно другое – полностью согласиться с его послематчевым комментарием, что-де в полуфинале МЧМ-2019 все и вся были против россиян.

С одной стороны, незасчитанная шайба россиян в середине первого периода, которую так все поминают, уж слишком спорная, и решать, было ли там у Никиты Шашкова движение коньками или не было, впору только что судьям. Которые и постановили, что гол был забит не по правилам, и его отменили. При этом внимательные зрители могли бы подметить, что американцы уже как минимум в третий раз подряд на МЧМ-2019 получают благосклонность судей…

Но, с другой стороны, ребята, впереди было еще 52 минуты игрового времени; говорить, что гол вас надломил было бы справедливо, не создай вы больше вообще ничего. А шансов меж тем было столько, что, кажется, весь Ванкувер услышал и выучил, что же такого кричал Виталий Кравцов после очередного запоротого момента…

Есть и еще один судьбоносный нюанс, который стар, как мир, но при этом именно на нем погорели в четвертьфинале с финнами канадцы. Хочешь выигрывать – забивай больше одной. Надеешься, что победу принесет вратарь – тем более забивай больше одной. По факту же, как уже сказано выше, масса голевых моментов была упущена (да и единственный гол-то – снова сольный слаломный проход); а наш голкипер Петр Кочетков лишь каким-то чудом в последние 10 минут игрового времени не позволил счету вырасти.

Та тактика канадцев, кстати, взбесила всю канадскую прессу, а смазавший буллит капитан Макс Комтуа стал объектом настоящей травли и ненависти. Здесь, конечно, дело не только в спортивной составляющей, но и в давнем, доходящим порой до угроз сепаратизма противостоянии франкофонов и англофонов; но суть не в этом. Климу Костину страсть как обидно: молодежь, эмоции, это все понятно (хотя у Брагина, что примечательно, они обычно умело задвигаются на дальний план); но за речью все же стоит следить. Особенно если ты мажешь лыжи в НХЛ: иным что-то запальчивое вспомнят в какой-то момент, бац – и нет твоей карьеры.

Итак, сборная России играла на равных, а в чем-то даже лучше, но, увы, нам крупно не повезло. В матче за «бронзу» нас ждет Швейцария (6 января в 00:00 по московскому времени), но даже здесь не все так просто: российские хоккеисты расстроены и опустошены и могут кинуться сломя голову мстить сопернику и за собственную неудачу в полуфинале, и за прежние неприятности на групповом этапе (непростая победа 7:4). А те – хоть и проигравшие в другом полуфинале МЧМ-2019 финнам 1:6, но ранее «съевшие», напомню, самих шведов – судя по комментариям, только того и ждут…