«Последствия алкоголизма». Россияне врезали Билану за слова о Путине и Симоньян

Интернет-пользователи подвергли жёсткой критике поп-исполнителя Диму Билана после интервью Ксении Собчак. Как ранее рассказывал «Собеседник», в беседе с журналисткой он допустил ряд неоднозначных высказываний, в том числе о властях, иноагентах, своей зависимости от алкоголя и коррупции на российской эстраде.

Так, Билан заявил, что «прям чётко от души» голосовал за Владимира Путина на президентских выборах, а сейчас разные критики «дербанят» страну в «разные стороны».

Одно из самых неоднозначных высказываний Билана касалось журналистки Маргариты Симоньян, которая, по его мнению, говорит очень грамотные вещи. «С отцом я тоже сошёлся на этом, что она очень классная, очень грамотная, хотя спорили обо всем долго», - заявил Билан. И добавил, что есть разные люди и организации, которые расшатывают обстановку в России.

Кроме того, певец поддержал закон об «иностранных агентах», на основании которого множество СМИ и частных лиц внесли в сомнительный реестр Минюста. «Ну там же расследований колоссальное количество в любом случае», - сказал он об издании Meduza*. Собчак в ответ глубоко вздохнула, но не стала парировать, лишь сказав: «Какой-то странный разговор у нас получается».

Зрители раскритиковали высказывания Билана.

— Когда Дима отвечал о политике, я поняла, наконец, как выглядит и думает человек, смотрящий Первый канал, - заметила одна из комментаторов.

— На фразе «послушайте Маргариту Симоньян, она говорит грамотные вещи» всё - тушите свет, - добавил другой пользователь.

— Вот они, последствия алкоголизма! - ответил ему ещё один комментатор.

— Согласен. Занавес. Послушайте «рупор пропаганды». Мда. Лучше ты пой, Дима, - согласился зритель шоу Собчак.

— Боже, как больно смотреть на в детстве так сильно обожаемого певца, который внушал нам, что невозможное возможно, а теперь стал очередным посредственным артистом со старыми хитами , который «не хочет лезть в политику», но поддерживает Путина... Икона упала лицом вниз, - резюмировал бывший поклонник Билана.

Впрочем, были и те, кто признал, что у Билана по сути нет другого выбора в нынешней политической обстановке.

— Его тоже можно понять: он артист, чтобы и ему кислород не перекрыли. Он живёт в каком-то своём мире. Пусть выйдет на улицу и поймёт, почему народ стал злым, - уверен комментатор.

Некоторые комментаторы увидели застой в творчестве певца.

— Полтора часа вранья тяжело дались Диме и нам. Видно, что он в глубоком кризисе. Ему бы на полгода-год в творческий отпуск - все переосмыслить, найти опору. Он как воздушный шарик на верёвочке своего успеха. И закрытый как черепашка. Грустное зрелище, - написал один из зрителей.

А другие поддержали поп-певца.

— Вот, несмотря на то, что Дима говорит такие неоднозначные вещи, которые бы действительно не спустили с рук другим артистам русской эстрады, да и в целом всем, кто варится в этом «котле», все равно почему-то не складывается ощущение, что он плохой, корыстный человек… Я не являюсь ярой фанаткой его творчества, не знаю все песни наизусть, но и отторжения к его личности и его творчеству у меня нет, - резюмировала пользователь YouTube.

*внесена в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». Мы вынуждены указывать это по требованию властей.