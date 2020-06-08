«Послушайте Маргариту Симоньян»: Дима Билан поделился своими политическими ориентирами

Певец Дима Билан в интервью Ксении Собчак заявил, что специально арендовал частный рейс с гастролей в Башкирии до родного адреса в Кабардино-Балкарии, где он прописан, чтобы проголосовать на президентских выборах 2018 года. Поп-артист заявил, что голосовал в тот год за Владимира Путина.

Хотя Собчак не задавала Билану прямых вопросов о политике, певец сам решил беспредметно высказаться о своих политических убеждениях:

«Я тогда голосовал прям чётко от души. А сейчас мне так хочется свою страну поддерживать. Почему так все дербаним в разные стороны. Хаем её»

Когда Ксения уточнила, кто именно хает Россию, Билан неуверенно ответил: «Креаклами их называют», – и тут же оговорился, что не хочет говорить на тему политики. Но все-таки продолжил:

«Я просто не слышу лозунгов мощных. “За Родину”, как раньше это звучало, “За Россию”. Только когда матчи какие-то проходят, в Новый год. А в остальном разобщённость колоссальная. И, мне кажется, это какая-то запущенная программа по разложению, в принципе, каких-то принципов человеческих, которые не стыдны совершенно. не стыдно любить родину. Не обязательно её хаять. Я стараюсь видеть хорошие вещи. Какая-то часть аудитории стремится видеть только плохие».