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Вчера, в 21:56

«Послушайте Маргариту Симоньян»: Дима Билан поделился своими политическими ориентирами

Певец в разговоре с Ксенией Собчак заявил, что многие «иноагенты» получили свой статус заслуженно

Фото: стоп-кадр «Осторожно: Собчак»

Певец Дима Билан в интервью Ксении Собчак заявил, что специально арендовал частный рейс с гастролей в Башкирии до родного адреса в Кабардино-Балкарии, где он прописан, чтобы проголосовать на президентских выборах 2018 года. Поп-артист заявил, что голосовал в тот год за Владимира Путина.

Хотя Собчак не задавала Билану прямых вопросов о политике, певец сам решил беспредметно высказаться о своих политических убеждениях:

«Я тогда голосовал прям чётко от души. А сейчас мне так хочется свою страну поддерживать. Почему так все дербаним в разные стороны. Хаем её»

Когда Ксения уточнила, кто именно хает Россию, Билан неуверенно ответил: «Креаклами их называют», – и тут же оговорился, что не хочет говорить на тему политики. Но все-таки продолжил: 

«Я просто не слышу лозунгов мощных. “За Родину”, как раньше это звучало, “За Россию”. Только когда матчи какие-то проходят, в Новый год. А в остальном разобщённость колоссальная. И, мне кажется, это какая-то запущенная программа по разложению, в принципе, каких-то принципов человеческих, которые не стыдны совершенно. не стыдно любить родину. Не обязательно её хаять. Я стараюсь видеть хорошие вещи. Какая-то часть аудитории стремится видеть только плохие».

По представлению Билана, сейчас все в социальных сетях показывают свою красивую жизнь и никто не призывает «сплочаться, консолидироваться, давайте как-то друг друга уважать, давайте не будем расшатывать вот это вот всё».

«Вокруг чего консолидироваться? Что расшатывать, Дим?» – переспрашивает Собчак, на что получает ответ: 

«Страну. Откройте новости, послушайте Маргариту Симоньян. Она очень грамотная. С отцом я тоже сошёлся на этом, что она очень классная, очень грамотная, хотя спорили обо всем долго. Если прислушаться к ней непредвзято».

Когда Билана попросили уточнить, кто «расшатывает», тот заявил, что «их достаточное количество»:

«Многие, кого по-настоящему признали агентами, например. Возможно, кто-то получил раньше времени. Разбираются сейчас. Этому уделяют, как я читаю и слушаю, внимание»

Билан уверен, что по заслугам получил в том числе и портал Meduza (признан Минюстом СМИ-иностранным агентом): «Там же расследований колоссальное количество, в любом случае».

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