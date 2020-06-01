«Круче, чем на Кремлевской елке». В замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой состоялся Рождественский праздник

Звездные супруги устроили волшебный праздник для Гарри и Лизы. В гости пришли друзья и одноклассники близнецов с родителями.

Развлекали детей приглашенные аниматоры в образе сказочных героев. Зеленый Гринч и гномы провели увлекательные конкурсы, квесты, игры для гостей. Вместе с детьми фокусник творил волшебство, как в фильме о Гарри Поттере.

В большом зале накрыли стол с угощениями. А с наступлением темноты все вышли в сад и водили хоровод вокруг наряженной елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Завершилось торжество праздничным фейерверком.