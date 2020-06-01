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«Круче, чем на Кремлевской елке». В замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой состоялся Рождественский праздник

В гостях у знаменитостей побывали одноклассники Гарри и Лизы

Фото: instagram.com/allapugachevau

В воскресенье, 26 декабря, в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой праздновали Рождество и наступающий Новый год. Галкин выложил в своем Instagram видео.

Звездные супруги устроили волшебный праздник для Гарри и Лизы. В гости пришли друзья и одноклассники близнецов с родителями.

Развлекали детей приглашенные аниматоры в образе сказочных героев. Зеленый Гринч и гномы провели увлекательные конкурсы, квесты, игры для гостей. Вместе с детьми фокусник творил волшебство, как в фильме о Гарри Поттере.

В большом зале накрыли стол с угощениями. А с наступлением темноты все вышли в сад и водили хоровод вокруг наряженной елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Завершилось торжество праздничным фейерверком.

Подписчики оставили восторженные комментарии под видео Максима Галкина:

– Классно! По-детски, непосредственно, без выпендрёжа, без гламурных нарядов! Интересно, а не показушно!

– Круче чем на Кремлевской елке.

– Откровенно говоря, очень удивлена, что вы приглашаете кого-то не из знакомых или ваших близких друзей. БРАВО

– Молодцы!!! Вы прекрасные родители. Детки просто ангелы)))

– Очень правильный подход к празднованию! Респект Максим!

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