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Сегодня, в 0:15

Конкурс от «Собеседника». Победитель получит годовую подписку на он-лайн кинотеатр IVI.ru

Чтобы принять участие в розыгрыше, пройдите наш интерактивный тест. Также будут разыграны две полугодовые подписки

Всего будет восемь вопросов. Выберите ответ из предложенных вариантов. Для участия в розыгрыше надо пройти тест до конца.

Если у вас установлен блокировщик рекламных объявлений, то его надо отключить, чтобы появилось окно с викториной.

Как будет проходит розыгрыш

Всем участникам в конце теста будет предложено заполнить google форму, где надо будет указать данные, необходимые для участия. Каждому будет присвоен порядковый номер и потом генератор случайных цифр определит победителей.

Мы разыграем одну годовую подписку на он-лайн кинотеатр IVI.ru. И две подписки по шесть месяцев каждая.

Итоги розыгрыша будут опубликованы на сайте sobesednik.ru 1 января 2022 года. Чтобы узнать, результаты, надо будет в этот день найти соответствующую публикацию на сайте.

Удачи!

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