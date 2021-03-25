Конкурс от «Собеседника». Победитель получит годовую подписку на он-лайн кинотеатр IVI.ru
Чтобы принять участие в розыгрыше, пройдите наш интерактивный тест. Также будут разыграны две полугодовые подписки
Всего будет восемь вопросов. Выберите ответ из предложенных вариантов. Для участия в розыгрыше надо пройти тест до конца.
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Как будет проходит розыгрыш
Всем участникам в конце теста будет предложено заполнить google форму, где надо будет указать данные, необходимые для участия. Каждому будет присвоен порядковый номер и потом генератор случайных цифр определит победителей.
Мы разыграем одну годовую подписку на он-лайн кинотеатр IVI.ru. И две подписки по шесть месяцев каждая.
Итоги розыгрыша будут опубликованы на сайте sobesednik.ru 1 января 2022 года. Чтобы узнать, результаты, надо будет в этот день найти соответствующую публикацию на сайте.
Удачи!