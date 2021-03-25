Конкурс от «Собеседника». Победитель получит годовую подписку на он-лайн кинотеатр IVI.ru

Как будет проходит розыгрыш

Всем участникам в конце теста будет предложено заполнить google форму, где надо будет указать данные, необходимые для участия. Каждому будет присвоен порядковый номер и потом генератор случайных цифр определит победителей.

Мы разыграем одну годовую подписку на он-лайн кинотеатр IVI.ru. И две подписки по шесть месяцев каждая.

Итоги розыгрыша будут опубликованы на сайте sobesednik.ru 1 января 2022 года. Чтобы узнать, результаты, надо будет в этот день найти соответствующую публикацию на сайте.

Удачи!