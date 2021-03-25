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Курганская журналистка с просроченным ПЦР, побывавшая на пресс-конференции Путина, похвасталась комплиментами от Собчак

Девушка сообщала, что прошла в Манеж с неправильными датами на результатах ПЦР-теста

Фото: Instagram @shishmimi

Анна Шишминцева

Ведущая новостей на курганском канале «Область 45» Анна Шишминцева в личном Instagram сообщила, что её пропустили в Манеж на пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным «с неправильными датами ПЦР-тестов».

На мероприятии Шишминцева пообщалась с Ксенией Собчак, которая похвалила её за отличный выбор костюма, особенно отметила цвет ткани. Сама Собчак призналась в «фэшн-провале», поскольку пришла на встречу в красном костюме, как и многие женщины.

Небольшой видеорепортаж ведущая из Кургана выложила в свой Instagram, а ранее в своём телеграм-канале Собчак выкладывала образ Анны и комплиментами в её адрес.

«Ща в зауральских пабликах обсуждают ей публикацию в телеге про мой костюм, почему-то взрослые мужчины, мои земляки, называют меня лошадью, хотя я крыса та ещё, раз зашла без пцр-теста к президенту»

, – писала журналистка Шишминцева в Instagram, но после отредактировала пост.

Корреспондентка также писала, что незадолго до пресс-конференции у неё была температура, но сегодня уже убеждала всех, что температура была от волнения. 

«Сегодня я сдала два пцр-теста в разных местах, сходила к терапевту, сдала анализ крови. Респираторных и ковида у меня нет», – написала Анна.

Но Анне не стоило переживать! Ведь на входе в Манеж всех журналистов по десять секунд обрабатывали серебром для защиты от коронавируса.

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