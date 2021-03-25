Курганская журналистка с просроченным ПЦР, побывавшая на пресс-конференции Путина, похвасталась комплиментами от Собчак

«Ща в зауральских пабликах обсуждают ей публикацию в телеге про мой костюм, почему-то взрослые мужчины, мои земляки, называют меня лошадью, хотя я крыса та ещё, раз зашла без пцр-теста к президенту»

, – писала журналистка Шишминцева в Instagram, но после отредактировала пост.

Корреспондентка также писала, что незадолго до пресс-конференции у неё была температура, но сегодня уже убеждала всех, что температура была от волнения.

«Сегодня я сдала два пцр-теста в разных местах, сходила к терапевту, сдала анализ крови. Респираторных и ковида у меня нет», – написала Анна.

Но Анне не стоило переживать! Ведь на входе в Манеж всех журналистов по десять секунд обрабатывали серебром для защиты от коронавируса.