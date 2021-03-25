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Катерина Шпица: «Меня часто называют девочкой»

Актриса публикует в Instagram свою закулисную жизнь

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Катерина Шпица известна зрителям по фильмам «Катя», «Полярный», «Принцесса цирка», «Елки 5» и др. Поклонники видят в ней очаровательную, трогательную, юную девочку. О чем и пишут на страницах Instagram в блоге актрисы.

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Очаровательная, тонкая, воздушная)», «Вот это фигурка, просто точёная, красивая, стройная, куколка», «Грация, элегантность, изысканность, стиль - это все Екатерина!», – такими эпитетами награждают подписчики Катерину в соцсетях.

Однако сама актриса не согласна с таким мнением. На презентации своей книги «Жизнь в эпизодах» она заявила: «Подписчики меня часто называют девочкой. Через книгу я хочу показать, что я обычная женщина, у которой есть ребенок, есть семья, есть ответственность».

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Мамин лялечка», – подписала Катерина эту фотографию

В своем блоге в Instagram актриса публикует трогательные семейные фото. Перед подписчиками Катерина раскрывает, то, что для нее важнее всего – семья, сын, любовь.

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Моя мама - мой главный ориентир в вопросах красоты», – пишет Катерина.

Фото: instagram.com/katerinashpitsa
По поводу «счастье любит тишину». Если вы когда-то с кем-то расставались, то уж точно не потому, что когда-то рассказывали, что любили. Так что не надо бояться молвы. Главное - себя не обманывать, не лукавить, говоря о том, что дорого.
- Катерина Шпица
«Да кто я такая, чтобы писать книгу о себе?» Катерина Шпица презентовала автобиографическое произведение «Жизнь в эпизодах»
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