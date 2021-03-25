Катерина Шпица: «Меня часто называют девочкой»
Актриса публикует в Instagram свою закулисную жизнь
Катерина Шпица известна зрителям по фильмам «Катя», «Полярный», «Принцесса цирка», «Елки 5» и др. Поклонники видят в ней очаровательную, трогательную, юную девочку. О чем и пишут на страницах Instagram в блоге актрисы.
«Очаровательная, тонкая, воздушная)», «Вот это фигурка, просто точёная, красивая, стройная, куколка», «Грация, элегантность, изысканность, стиль - это все Екатерина!», – такими эпитетами награждают подписчики Катерину в соцсетях.
Однако сама актриса не согласна с таким мнением. На презентации своей книги «Жизнь в эпизодах» она заявила: «Подписчики меня часто называют девочкой. Через книгу я хочу показать, что я обычная женщина, у которой есть ребенок, есть семья, есть ответственность».
«Мамин лялечка», – подписала Катерина эту фотографию
В своем блоге в Instagram актриса публикует трогательные семейные фото. Перед подписчиками Катерина раскрывает, то, что для нее важнее всего – семья, сын, любовь.
«Моя мама - мой главный ориентир в вопросах красоты», – пишет Катерина.