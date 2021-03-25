Катерина Шпица: «Меня часто называют девочкой»

«Очаровательная, тонкая, воздушная)», «Вот это фигурка, просто точёная, красивая, стройная, куколка», «Грация, элегантность, изысканность, стиль - это все Екатерина!», – такими эпитетами награждают подписчики Катерину в соцсетях.

Однако сама актриса не согласна с таким мнением. На презентации своей книги «Жизнь в эпизодах» она заявила: «Подписчики меня часто называют девочкой. Через книгу я хочу показать, что я обычная женщина, у которой есть ребенок, есть семья, есть ответственность».