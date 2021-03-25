«Да кто я такая, чтобы писать книгу о себе?» Катерина Шпица презентовала автобиографическое произведение «Жизнь в эпизодах»

Многие, узнав, что 36-летняя актриса выпускает книгу о себе, засомневались: а не рановато ли еще? Сама Катерина в предисловии к своей книге призналась, что этот вопрос мучил и ее:

«Он первым возник в моей голове, когда издательство предложило мне сотрудничество: «Да кто я такая, чтобы писать книгу о себе?» Потом со стороны въедливого самосознания поступили уточняющие вопросы, чтобы ответчица - то есть я - покрепче призадумалась: «А хватает ли моих заслуг в профессиональной сфере, чтобы вещать о пути к успеху?», «А достаточно ли я хороша в глазах общественности как мать, чтобы делиться родительским опытом?», «А не рано ли говорить о плодах моего воспитания, пока сыну всего 9 лет и мы даже не нюхали пороху пубертата?», «Выдала бы я сама себе орден за заслуги в сфере удачных межполовых взаимоотношений?», «Чувствую ли я себя настолько счастливой, чтобы претендовать на звание магистра счастья?» и т.д.

Вопросы продолжали осаждать мой мозг, штурмуя живущие в какой-то из его долей узкую артистическую и широкую человеческую совести. В голове канонадой взрывался попкорн мыслей, и каждое раскрывшееся зерно здравого смысла теснило череп и выдавливало из его внутреннего пространства кислород. На душе от таких допросов с пристрастием светлее и легче не становилось, а желание сесть и написать не пропадало. В итоге для решения вопроса - «писать или не писать?» - я воспользовалась тем же принципом, которым руководствуюсь всю свою жизнь: «Захотела - сделала!»