«Да кто я такая, чтобы писать книгу о себе?» Катерина Шпица презентовала автобиографическое произведение «Жизнь в эпизодах»
Свою первую книгу актриса посвятила сыну Герману, которого считает своим учителем
Многие, узнав, что 36-летняя актриса выпускает книгу о себе, засомневались: а не рановато ли еще? Сама Катерина в предисловии к своей книге призналась, что этот вопрос мучил и ее:
«Он первым возник в моей голове, когда издательство предложило мне сотрудничество: «Да кто я такая, чтобы писать книгу о себе?» Потом со стороны въедливого самосознания поступили уточняющие вопросы, чтобы ответчица - то есть я - покрепче призадумалась: «А хватает ли моих заслуг в профессиональной сфере, чтобы вещать о пути к успеху?», «А достаточно ли я хороша в глазах общественности как мать, чтобы делиться родительским опытом?», «А не рано ли говорить о плодах моего воспитания, пока сыну всего 9 лет и мы даже не нюхали пороху пубертата?», «Выдала бы я сама себе орден за заслуги в сфере удачных межполовых взаимоотношений?», «Чувствую ли я себя настолько счастливой, чтобы претендовать на звание магистра счастья?» и т.д.
Вопросы продолжали осаждать мой мозг, штурмуя живущие в какой-то из его долей узкую артистическую и широкую человеческую совести. В голове канонадой взрывался попкорн мыслей, и каждое раскрывшееся зерно здравого смысла теснило череп и выдавливало из его внутреннего пространства кислород. На душе от таких допросов с пристрастием светлее и легче не становилось, а желание сесть и написать не пропадало. В итоге для решения вопроса - «писать или не писать?» - я воспользовалась тем же принципом, которым руководствуюсь всю свою жизнь: «Захотела - сделала!»
И Катерина сделала это! 256 страниц вмещает в себя книга. На презентации актриса призналась, что писать ей доставило огромное удовольствие.
- В целом, мне нравится, когда что-то получается с помощью рук, - поделилась с поклонниками Катерина. - У меня папа – краснодеревщик, и мне нравилось наблюдать за его работой в мастерской. Я даже пробовала сама работать на его станках! В детстве мне нравилось заниматься и сельскохозяйственными работами. Готовить очень люблю, меня это вдохновляет. И книгу свою я писала сама, своими пальцами. Мне это доставило огромное удовольствие. Да, конечно, были заданы сроки и количество знаков… Сначала я написала на 220 тысяч знаков, хотя перед этим переживала, что моих воспоминаний не хватит на такой объем. Сдала в издательство черновик и мне пришли уточняющие вопросы. Отвечая на них, за неделю, я написала еще 130 тысяч знаков. Переживала, что не войдет, но все вошло.
Однако, не все так гладко. Более 600 правок внесла Шпица при выходе мемуаров. Но и этого ей показалось недостаточным. В своем инстаграме она призналась, что полчаса плакала, когда купила свою книгу. Попросила прощения перед своими читателями за орфографические и грамматические ошибки, которые встречаются в книге. И даже объявила конкурс среди своих подписчиков: кто найдет эти ошибки, тот получит подарок от актрисы. Возможно, таким образом, Катерина решила привлечь внимание к своим мемуарам.