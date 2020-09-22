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«Покажите нам маму Пети!» Евгения Миронова просят рассекретить имя женщины, родившей ему сына

Артист воспитывает восьмилетнего наследника

Фото: Instagram: @emironovofficial

Актер Евгений Миронов тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Но недавно артист посетил светское мероприятие со своим сыном Петром.


Как только видео, на котором актер появился вместе с наследником попало в сеть, интернет-пользователи тут же начали писать изумленные комментарии. Для многих стало открытием, что у артиста в принципе есть сын. Однако, это далеко не первое появление Петра на публике. Что известно о мальчике – в материале «Собеседника». 

Миронов воспитывает сына один? Мама суррогатная? - задается вопросом один из комментаторов в соцсети под видео. 

Фото: Instagram: @prigozhin_iosif (скриншот видео)

Действительно, уже давно ходят слухи, что для того, чтобы стать отцом, артист прибегнул к помощи суррогатной матери. Сам Миронов эти домыслы никак не комментирует, но все же о сыне иногда рассказывает. Наши журналисты впервые встретили Евгения с наследником в сентябре 2020 года. Актер тогда пришел на премьеру мультфильма «Белка и стрелка. Карибская тайна» с Петром и двумя своими племянниками. Евгений Миронов в мультфильме озвучил одного из персонажей – крысу по имени Веня. 

Сын и племянники – мои главные критики, - признался тогда Евгений в интервью. – Мне очень важно следить за их реакцией во время просмотра. Ведь мы, взрослые, можем шутить, нам будет смешно, а детям – нет. Или наоборот. Необходимо эту природу понять. 

"Строгий ли я отец?": Евгений Миронов впервые рассказал о воспитании сына Пети

Артист также признался, что сын ему очень помог в работе.

Я взял Петю на одну из смен, - рассказал Миронов. – Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Мы не могли их придумать. Но у Пети это получилось. Это простая фраза, но она очень точно влезла и звучит она так: «Монстр – малявка!». Так что дети – соавторы нашего мультфильма!

Вы строгий отец? – поинтересовался «Собеседник» у Евгения.

Думаю, что разный.

 Позже Евгений опубликовал фотографию сына на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram: @emironovofficial

Моя гордость, - подписал снимок актер. – Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!

 Комментарии от подписчиков не заставили себя долго ждать. 

Странный мужчина, скрывал сына 8 лет, а сейчас возгордился им, - написал тогда один из интернет-пользователей.

Покажите нам его маму!!! - требовали другие подписчики.

Многие отметили, что мальчик очень похож на папу, а некоторые нашли сходства с мамой Евгения – Тамарой Петровной. Родительница артиста, кстати, не раз в интервью выражала свою обеспокоенность тем, что сын все никак не найдет свою вторую половинку. Расскажет ли все-таки 55-летний Евгений Миронов общественности, кто действительно является мамой его сына – покажет время.

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