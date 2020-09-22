«Покажите нам маму Пети!» Евгения Миронова просят рассекретить имя женщины, родившей ему сына

Как только видео, на котором актер появился вместе с наследником попало в сеть, интернет-пользователи тут же начали писать изумленные комментарии. Для многих стало открытием, что у артиста в принципе есть сын. Однако, это далеко не первое появление Петра на публике. Что известно о мальчике – в материале «Собеседника».

- Миронов воспитывает сына один? Мама суррогатная? - задается вопросом один из комментаторов в соцсети под видео.