"Строгий ли я отец?": Евгений Миронов впервые рассказал о воспитании сына Пети

Евгений Миронов перестал скрывать своего сына, которого, по слухам, ему родила суррогатная мать. Актер пришел на премьеру мультфильма «Белка и стрелка. Карибская тайна» с наследником, которому на вид уже 5-6 лет, и двумя племянниками. Корреспондент Sobesednik.ru стала свидетелем этого знакового события.

В мультфильме «Белка и Стрелка. Карибская ночь», которая является третьей частью приключений знаменитых собак, Евгений Миронов озвучил крысу по имени Веня. Артист стал главной звездой премьеры. У пресс-вола он позировал с тремя детьми – двумя мальчиками и одной девочкой.

– Это мои племянники и мой сын, – сказал 53-летний Миронов. – Они мои главные критики… Мне очень важно следить за их реакцией во время просмотра. Ведь мы, взрослые, можем шутить, нам будет смешно, а детям нет. Или наоборот. Необходимо эту природу понять.

– А вы строгий отец? – поинтересовалась у Евгения наш корреспондент.

– Думаю, что разный.

Артист также рассказал, что ему очень нравится озвучивать мультики, он с удовольствием продолжит это делать, если поступят новые предложения.

– Когда я в первый раз озвучивал своего героя, с меня сходило 10 потов, – признался Миронов. – Мне нужно было придумать, как он говорит. Нужно было, чтобы два передних зуба выдавали его некоторую манеру речи, поведение. Когда я уже нашел ход, то, конечно, стало проще. Теперь я уже могу сказать, как себя поведет Веня в любой ситуации. Я получил большое удовольствие во время работы.

После общения с прессой Миронов устремился в кинозал, где уже со сцены сказал несколько слов о том, как сын помогал ему во время работы над мультиком.

– Мне кажется, таких качественных отечественных мультфильмов у нас еще не было, этим можно гордиться, – поделился Евгений. – В зале сидит мой сын Петя. Когда я озвучивал своего персонажа, я его взял на одну из смен. Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Мы не могли придумать их. Но их придумал Петя. Это фраза простая, но она очень точно туда влезла и звучит она так: «Монстр – малявка!» Так что дети – соавторы нашего мультфильма!