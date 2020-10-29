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Сегодня, в 20:37

Драка Сергея Лазарева и Влада Топалова: группа Smash!! сделала подарок фанатам к Новому году

Лазарев согласился разделить свою песню четырехлетней давности с бывшим коллегой по группе Smash!!

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Сегодня певец Сергей Лазарев опубликовал утром отрывок видеозаписи, где на него «бычит» бывший коллега по группе Smash!! Влад Топалов. Звезда «Евровидения» после мощного толчка вылетает из коттеджа в снежную стужу.

Подписчики сразу раскусили постановочность видео, а уже в полдень на YouTube появился клип на песню «Новый год». Традиционная предрождественская тёплая история с долей драмы, где возлюбленная лирического героя Топалова оказывается бывшей девушкой персонажа Лазарева. Из-за это Топалов и выталкивает Лазарева из коттеджа в снежный сугроб.

«Этот мир настолько очистился, что дуэт вновь воссоединился, пусть и на 3 минуты», – пишет один из поклонников в комментариях.

Песню «Новый год» певец Сергей Лазарев исполнял ещё в преддверии 2018 года.

Напомним, что группа Smash!! распалась еще в конце 2004 года со скандалом. Влад Топалов часто нелицеприятно высказывался в адрес экс-партнера по группе, устраивал ему аутинг и называл предателем.

В недавнем интервью StarHit Лазарев признавал, что после неоднократных конфликтов внутри коллектива, продюсером которого был отец Влада Топалова, ему пришлось уйти в никуда.

«У нас был такой треугольник — папа Влада, Влад и я. И в какой-то момент наши дороги начали расходиться. Михаил Топалов сильно довлел над нами. Если раньше мы с Владом шли единым фронтом и всегда отстаивали одну позицию, то в какой-то момент и с ним разделились, и как лебедь, рак и щука начали тянуть в разные стороны. Не то, чтобы меня отговаривали от каких-то шагов: в какой-то момент обида достигла такой степени, что возвращаться было уже невозможно»

, – рассказывает Лазарев.

В 2005 году Лазарев отказался от воссоединения с Топаловым для участия в «Евровидении» по предложению «Первого канала». Но после в качестве сольного артиста дважды занял третье место на международном конкурсе.

Поклонники до сих пор отмечают в восхваляющих комментария Топалова в адрес Лазарева некую невротичность.

В апреле Топалов и Лазарев вместе исполняли песню группы «Молитва» в эфире шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия 1».

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