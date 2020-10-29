Драка Сергея Лазарева и Влада Топалова: группа Smash!! сделала подарок фанатам к Новому году
Лазарев согласился разделить свою песню четырехлетней давности с бывшим коллегой по группе Smash!!
Сегодня певец Сергей Лазарев опубликовал утром отрывок видеозаписи, где на него «бычит» бывший коллега по группе Smash!! Влад Топалов. Звезда «Евровидения» после мощного толчка вылетает из коттеджа в снежную стужу.
Подписчики сразу раскусили постановочность видео, а уже в полдень на YouTube появился клип на песню «Новый год». Традиционная предрождественская тёплая история с долей драмы, где возлюбленная лирического героя Топалова оказывается бывшей девушкой персонажа Лазарева. Из-за это Топалов и выталкивает Лазарева из коттеджа в снежный сугроб.
«Этот мир настолько очистился, что дуэт вновь воссоединился, пусть и на 3 минуты», – пишет один из поклонников в комментариях.
Песню «Новый год» певец Сергей Лазарев исполнял ещё в преддверии 2018 года.
Напомним, что группа Smash!! распалась еще в конце 2004 года со скандалом. Влад Топалов часто нелицеприятно высказывался в адрес экс-партнера по группе, устраивал ему аутинг и называл предателем.
В недавнем интервью StarHit Лазарев признавал, что после неоднократных конфликтов внутри коллектива, продюсером которого был отец Влада Топалова, ему пришлось уйти в никуда.
«У нас был такой треугольник — папа Влада, Влад и я. И в какой-то момент наши дороги начали расходиться. Михаил Топалов сильно довлел над нами. Если раньше мы с Владом шли единым фронтом и всегда отстаивали одну позицию, то в какой-то момент и с ним разделились, и как лебедь, рак и щука начали тянуть в разные стороны. Не то, чтобы меня отговаривали от каких-то шагов: в какой-то момент обида достигла такой степени, что возвращаться было уже невозможно»
, – рассказывает Лазарев.
В 2005 году Лазарев отказался от воссоединения с Топаловым для участия в «Евровидении» по предложению «Первого канала». Но после в качестве сольного артиста дважды занял третье место на международном конкурсе.
Поклонники до сих пор отмечают в восхваляющих комментария Топалова в адрес Лазарева некую невротичность.
В апреле Топалов и Лазарев вместе исполняли песню группы «Молитва» в эфире шоу «Ну-ка все вместе» на канале «Россия 1».