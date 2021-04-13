Топалов и Лазарев объединились без репетиций в честь 20-летия группы Smash!!

Дуэт Smash!! воссоединился на одно выступление в эфире программы «Ну-ка все вместе». Влад Топалов и Сергей Лазарев исполнили хит нулевых «Молитва».

При этом Лазарев в личном Instagram отметил, что исполнители не смогли отрепетировать номер, а только провели саундчек и отправились в кадр.

«И, как выяснилось, чувство партнера на сцене, которого знаешь с самого детства, никуда не исчезло... та же химия, те же эмоции, что и 20 лет назад», — пишет Лазарев.

Певец отмечает, что они с Топаловым не пели в дуэте уже много лет, но все- таки поклонники помнят, что в 2018 году они исполняли ту же композицию на юбилее Юрия Николаева.

Самый популярный комментарий под публикацией Сергея Лазарева призывает поп-артистов записать совместную песню по случаю юбилея дуэта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Группа Smash!! просуществовала с 2000 по 2006 годы. На заре карьеры исполнителям было 15 и 17 лет. Коллектив распался по инициативе Сергея Лазарева, из-за чего между товарищами по сцене долгое время были напряженные отношения.

Только к 10-летию коллектива Лазарев и Топалов вновь объединились, чтобы исполнить две песни группы Smash!!