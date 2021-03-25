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"Димуля, держись.Ты боец". Ксения Бородина поддержала своего партнера по "Ледниковому периоду"

Близкие и коллеги переживают за олимпийского чемпиона, который находится в больнице в отделении нейрохирургии.

Фото: пресс- служба "Первого канала"

На данный момент неизвестно, какой диагноз поставили доктора Боткинской больницы фигуристу. По словам директора Соловьева и Татьяны Навки, Дмитрий получил серьезную травму головы. Сможет ли он откатать новогодние представления - пока под вопросом.

Партнерша Соловьева по проекту телеведущая Ксения Бородина поддержала коллегу в своих сторис в Instagram:

-Три человека нападают на одного! Я надеюсь, что вы получите по заслугам! Мерзость! - возмущается Бородина. - Димуля, держись! Все будет хорошо, ты - боец.

Фигурист Дмитрий Соловьев, партнер Ксении Бородиной по «Ледниковому периоду», оказался в нейрохирургии после избиения

Напомним, вчера вечером у одного из ресторанов Москвы трое избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Молодой человек вступился за свою девушку керлингистку Анну Сидорову. Напавших нашли, они на допросе.

Рубрика: Шоу-бизнес

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