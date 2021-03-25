"Димуля, держись.Ты боец". Ксения Бородина поддержала своего партнера по "Ледниковому периоду"
Близкие и коллеги переживают за олимпийского чемпиона, который находится в больнице в отделении нейрохирургии.
На данный момент неизвестно, какой диагноз поставили доктора Боткинской больницы фигуристу. По словам директора Соловьева и Татьяны Навки, Дмитрий получил серьезную травму головы. Сможет ли он откатать новогодние представления - пока под вопросом.
Партнерша Соловьева по проекту телеведущая Ксения Бородина поддержала коллегу в своих сторис в Instagram:
-Три человека нападают на одного! Я надеюсь, что вы получите по заслугам! Мерзость! - возмущается Бородина. - Димуля, держись! Все будет хорошо, ты - боец.
Напомним, вчера вечером у одного из ресторанов Москвы трое избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Молодой человек вступился за свою девушку керлингистку Анну Сидорову. Напавших нашли, они на допросе.