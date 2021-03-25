Пермякова выкинула Ярушина из шоу "Звезды в Африке"

Проект "Звезды в Африке" с самого начала походил на место для звездного отдыха. Поедания червей и прыжки с тарзанки экстрима особо не прибавляли. Однако последние эфиры, когда шоу стало подходить к своему завершению, участники не на шутку напряглись. Теперь голосования не проходят, как игра на удачу, селебрити стали хорошенько думать, кого отправить домой, чтобы проще стать победителем. Напомним, звезда, которая одержит победу в финале проекта, получит 5 миллионов рублей.

Изначально в шоу прослеживались лидеры, они и остались в финальных сериях: Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Вячеслав Малафеев. Блогерша Юлия Гаврилина, самая молодая участница проекта, также попала в список сильнейших "звезд".

В сегодняшнем эфире было ясно: гнать с проекта будут именно молодую участницу. Однако, случилось непредвиденное: выбывшая подруга Ярушина на проекте, блогерша Вики Одинцова оставила иммунитет не своему товарищу, а коллеге, блогерше Гаврилиной. Этот ход изменил судьбу финала. В состязании на вылет боролись Станислав Ярушин и Светлана Пермякова.

Несмотря на явное превосходство в силе у Станислава Ярушина, Светлана выиграла состязание, тем самым выбив с проекта сильнейшего участника.







