Светлана Пермякова: "Я красивая, очень красивая!"

- Как вы отреагировали на приглашение в такого рода шоу?

- Я человек азартный, да еще и с опытом - прекрасно понимаю, если тебе в жизни дается что-то один раз, отказываться не нужно. Очень захотелось попробовать, проверить, а не стара еще я? - смеется Пермякова. – В целом, я довольна своим участием в проекте.

- Какие испытания дались сложнее всего?

- У каждого из нас были те или иные фобии. Постепенно ты уже начинаешь знакомиться с опарышами, мадагаскарскими тараканами - фобии уходят. Я боялась пауков, и мне пришлось с ними встретиться. Сложнее всего мне далось, как ни странно, время. Мне казалось, что оно просто не идет. Как по мне, в день можно было вместить два- три дня, было очень много времени на размышления, анализ своих поступков. И вот эта ежедневная философия давалась мне сложно. Конечно, же, непросто было выживать рядом с людьми, которые не твои по психофизике, так сказать.

- К экстриму как относитесь?

- В целом – неплохо. Другое дело, что я уже не в том физическом состоянии, из- за головокружений многие экстремальные развлечения не для меня. На проекте очень уважительно относились к состоянию здоровья каждого, к возрастной категории. Так странно и смешно было ощущать себя самой возрастной среди участников. Одним словом, мной не рисковали, хотя если бы и попросили прыгнуть в пропасть, я бы не отказалась, другое дело, - вряд ли бы меня живой оттуда достали.

- Раньше были в Африке?

- Дальше Египта меня судьба не забрасывала, здесь я увидела совсем другую Африку. Когда мы проезжали по местности, я поняла, что все наши грейпфруты оттуда, - жалко их нельзя было сорвать и попробовать. Необыкновенная природа, чего только стоят саванны, но возможности полноценно посмотреть все красоты не было, мы ведь приехали участвовать в проекте. Самое интересное – это климат. Весь день палило солнце, а к вечеру начинался резкий холод, приходилось надевать куртки. И солнце, хоть и палило, не обжигало, мы прилетели в Россию без малейшего загара, москвичи за несколько дней жары и то больше загорели. И да, я видела вблизи бегемотов - папа, мама и четыре бегемотика жили прямо рядом с нашим лагерем.