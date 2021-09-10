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Светлана Пермякова: "Я красивая, очень красивая!"

Звезда «КВН» и сериала «Интерны» поделилась своими впечатлениями об участии в шоу «Звезды в Африке», поговорила с нами о любви к себе, а также о дружбе с коллегами по сериалу «Интерны».

Фото: пресс- служба "ТНТ"

Пермякова в Африке

- Как вы отреагировали на приглашение в такого рода шоу?

- Я человек азартный, да еще и с опытом - прекрасно понимаю, если тебе в жизни дается что-то один раз, отказываться не нужно. Очень захотелось попробовать, проверить, а не стара еще я? - смеется Пермякова. – В целом, я довольна своим участием в проекте.

- Какие испытания дались сложнее всего?

- У каждого из нас были те или иные фобии. Постепенно ты уже начинаешь знакомиться с опарышами, мадагаскарскими тараканами - фобии уходят. Я боялась пауков, и мне пришлось с ними встретиться. Сложнее всего мне далось, как ни странно, время. Мне казалось, что оно просто не идет. Как по мне, в день можно было вместить два- три дня, было очень много времени на размышления, анализ своих поступков. И вот эта ежедневная философия давалась мне сложно. Конечно, же, непросто было выживать рядом с людьми, которые не твои по психофизике, так сказать.

- К экстриму как относитесь?

- В целом – неплохо. Другое дело, что я уже не в том физическом состоянии, из- за головокружений многие экстремальные развлечения не для меня. На проекте очень уважительно относились к состоянию здоровья каждого, к возрастной категории. Так странно и смешно было ощущать себя самой возрастной среди участников. Одним словом, мной не рисковали, хотя если бы и попросили прыгнуть в пропасть, я бы не отказалась, другое дело, - вряд ли бы меня живой оттуда достали.

- Раньше были в Африке? 

- Дальше Египта меня судьба не забрасывала, здесь я увидела совсем другую Африку. Когда мы проезжали по местности, я поняла, что все наши грейпфруты оттуда, - жалко их нельзя было сорвать и попробовать. Необыкновенная природа, чего только стоят саванны, но возможности полноценно посмотреть все красоты не было, мы ведь приехали участвовать в проекте. Самое интересное – это климат. Весь день палило солнце, а к вечеру начинался резкий холод, приходилось надевать куртки. И солнце, хоть и палило, не обжигало, мы прилетели в Россию без малейшего загара, москвичи за несколько дней жары и то больше загорели. И да, я видела вблизи бегемотов - папа, мама и четыре бегемотика жили прямо рядом с нашим лагерем.

Фото: Instagram
Светлана Пермякова с супругом Максимом и дочерью Варварой

- Одна подписчица написала вам, что вы совсем не похудели, это так?

- Я взвешивалась к концу проекта, весы показали минус четыре килограмма. По приезду мне было так легко, животик подтянулся, но в Москве столько соблазнов, на проекте их не было. В Африке мы ели продукты из скудного списка, фасоль и кукурузная мука, к примеру, но в испытаниях могли выиграть вкусные блюда, десерты, приходилось их, конечно делить с командой, но все же. Выигрывали мы обед, о завтраке и ужине речь и не шла. Помню, смогли добыть куриц, так пришлось с ними расправляться Ягудину и Гайдуляну. Бывало, что пару дней проводили на голодном пайке, зато научились вкусно жарить арбузные корки, печь лепешки из кукурузной муки. 

- А вас такие комментарии не обижают?

- Меня этим делом не заденешь. Мне если скажут: ты толстая, - так я и есть толстая. К любым комментариям, касаемо моего внешнего вида, я отношусь спокойно, - я любима, я – счастливая мама, замечательная женщина. Люди, которые это пишут, скорее всего чем- то обделены.  

- А в целом, как вы к себе относитесь?

- Честно, я на проект поехала за повышением самооценки, как это ни странно. Оказалось, моя самооценка была заниженной. На проекте я научилась говорить «я»: «я – красивая», «я- умная». В повседневной жизни я такое стеснялась говорить, а там свои убеждения приходилось отстаивать, за эти слова приходилось биться. Приехав домой, я смогла сказать «нет» тем людям, которым раньше не могла отказать. По доброте душевной я многим не отказывала в ущерб себе.

- Вы считаете себя красивой?

- Да, я красивая, очень красивая!

Фото: Instagram
Светлана с Иваном Охлобыстиным и его семьей

- Проект «Интерны» длился достаточно долго, с коллегами смогли сохранить дружеские отношения?

- Недавно встретились в Останкино с Иван Иванычем Охлобыстиным, - мы просто упали друг в друга, - так рады были встрече. Иван Иванович был со своей семьей. Да, мы не ходим с коллегами из проектов друг к другу в гости, но есть такие, в том числе, как Иван Иваныч, которым я всегда могу написать,- я просто не люблю звонить без предупреждения, - и попросить совета, к примеру. С другими из «Интернов» все уплыло, но я уверена, что если мы где- то встретимся на площадке, будем рады видеть друг друга.

- Как вам Бузова и Галустян в роли ведущих проекта в Африке?

- Я знаю, что такое профессия – телеведущая, уже пятый сезон «Лиги домохозяек» снимаем, кстати. Понимаю, как важно для ведущего быть соучастником, сопереживать, помогать, даже не вмешиваясь порой. На первых неделях в этом вопросе было не все гладко. Ольге и Мише понадобилось время, чтобы притереться друг к другу, да и к нам, участникам. Ситуации, на самом деле, были разными, но к концу проекта мы все смогли быть на одной волне. 

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