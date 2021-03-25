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МакSим призналась, что после болезни оградила себя от 90% окружения

Певица вышла на сцену «Золотого граммофона» со своими врачами-реаниматологами

Фото: стоп-кадр видео-трансляции «Русское радио»

МакSим и Алла Давлатова

Певица МакSим появилась на сцене премии «Золотой граммофон» и получила награду за свой клип «Спасибо». В соцсетях появилось видео из зала, где Марина Максимова поблагодарила режиссёра видеоклипа Вадима Шатрова, который умер от коронавируса.

Напомним, сама МакSим провела минувшим летом в медицинской коме полтора месяца. Многие сомневались, что певице удастся выкарабкаться из болезни, поскольку долгое время артистка находилась на аппарате ЭКМО.

На сцену с собой она вывела врачей, которые занимались её спасением: лечащего врача Дениса Павлова и заведующую реанимацией Елена Филимонова.

«Я очень счастлива, что я здесь сегодня, в здравом рассудке и на своих ногах. Я очень счастлива, что меня правда любят, я убедилась в этом за этот год. Хочу сказать спасибо всем за то, что переживали, волновались, за то, что молились каждый на своём языке»

, – поделилась МакSим в закулисье шоу в разговоре с радиоведущей Аллой Давлатовой.

При этом певица призналась, что оградила себя от 90% своего окружения как от людей, которые «льстят, обманывают и предают»:

«И я знала об этом раньше, но сейчас я поняла, что я с этим не хочу жить и желаю всем в новом году такой же лёгкости на душе и спокойствия»
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