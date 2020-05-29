«Это, что называется, "заткните рты"»: Оскар Кучера о блокировке Марии Шукшиной на YouTube

Актер и телеведущий заявил, что такие блокировки не решают проблему, а лишь заставляют «заткнуть рты» и усугубляют недоверие. Так он прокомментировал блокировку канала актрисы Марии Шукшиной на Youtube изданию «Подъём».

«Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, «заткните рты». То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты. Мне кажется, такие вещи будут раззадоривать людей, разделять ещё больше и усугублять недоверие. Я считаю, что такого быть просто категорически не должно. Это неумно. Мне очень жалко, что такое происходит с Машей», – сказал Кучера.

Он также подчеркнул, что сам никогда не был противником вакцинации и лишь выступает против разделения общества.

О своей блокировке актриса сообщила в Telegram-канале. Причину этого она не назвала. При попытке зайти на ее канал возникает надпись, что аккаунт «заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». Ранее Instagram стал выдавать предупреждение при попытке подписаться на актрису из-за ее слов против вакцинации.