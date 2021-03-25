Актрису Марию Шукшину заблокировали в YouTube, это может быть связано с её антивакцинальными взглядами

Видеохостинг YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«И, да, ютуб снёс мой канал..», – пишет актриса.

Что стало причиной блокировка она не сообщила, но при попытке зайти на ее канал возникает надпись, что аккаунт «заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Ранее Instagram ввёл предупреждение для пользователей при попытки подписаться на аккаунт актрисы, так как она негативно высказывалась о вакцинации. В сообщении уточняется, точно ли пользователь готов знакомиться с контентом пользователя, публикующего ложную информацию.