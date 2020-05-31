Вечер в клеточку: Монеточка перепела «Мальчика-гея» под реалии современной России

Если в версии 2001 года текст пелся от лица девушки, влюбленной в друга с гомосексуальной ориентацией, то лирический герой Монеточки поет от первого лица:

Это очень некрасиво, это вызывает стыд

Две проблемы у России: я и ты, я и ты

Этот ненормальный случай всех выводит из себя

Почему так неразлучны ты и я, ты и я?

Мы с тобой за всё в ответе, мирозданию кранты

Две проблемы на планете: я и ты, я и ты

И не нужно сомневаться, я сильнее не влюблюсь

Это строго восемнадцать, строго восемнадцать плюс

Также в припевах строчку «Положи на друзей» заменили на «Положись на друзей». Фанаты дуэта сначала возмутились такой неточностью исполнения, но менеджмент певицы пояснил, что так и задумано. В России 2021 года уже вроде как можно положиться на поддержку друзей при камин-ауте, уверена команда Монеточки, и никакие поправки в КоАП этому не мешают.

К слову, в 2001 году песня «Мальчик-гей» не прошла цензуру на радио, но все равно стала хитом дискотек. Текст песни писали поклонники группы на форуме tatu.ru, а после обрабатывали профессиональные сонграйтеры.

Продюсер Иван Шаповалов рассказывал, что на волне популярности t.A.T.u. в США и Европе менеджмент группы пытался договориться о коллаборации дуэта с Элтоном Джоном. Чтоб Юля и Лена спели с ним именно эту песню.

«Разговаривали с ним, когда он давал концерт в Питере, но что-то там не состыковалось», – расстраивался Шаповалов.