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Вечер в клеточку: Монеточка перепела «Мальчика-гея» под реалии современной России

Зумеры и их старшие товарищи выступили с хитами группы t.A.T.u. в честь 20-летия первого альбома группы

Фото: коллаж из скриншотов трансляции Wink

В минувшую субботу московский Music Media Dome принял более двадцати артистов и тысячи зрителей на концерте в честь 20-летия дебютного альбома группы t.A.T.u.

Посреди зала расположился бензовоз. В толпе зрителей то и дело мелькали персонажи в футболках «[Нет] войне», как на солистках t.A.T.u. в эфире американского ТВ в 2001 году (акция против войны в Ираке). Артисты соответствовали: Рита Дакота, Алена Швец, Монеточка и Виктор Исаев, Polina выступили в костюмах в клеточку. В юбках такой расцветки российская поп-группа стала узнаваемым архетипом во всем мире.

Polina устроила практически историческую реконструкцию номера t.A.T.u. на MTV Movie Awards в 2003 году, когда на сцену выбежали десятки девушек в школьной форме и довели шоу до топлесс-перформанса.

«Обезьянки будут жить в тюрьме»

Многие участники трибьюта либо еще не появились на свет, когда альбом «200 по встречной» записывали в студии, либо еще даже не пошли в начальную школу: Даня Милохин (19 лет), Ваня Дмитриенко (16 лет), Алена Швец (20 лет). Последняя взялась за песню со второго альбома t.A.T.u. «Обезьянка ноль» и оказалась в самой настоящей клетке над сценой, как и пелось в песне: «Обезьянки будут жить в тюрьме. Всем любовь, а обезьянкам грусть».

«От стыда не красней»

23-летняя Монеточка – единственная, кто не постеснялась поднять на трибьюте тему однополой любви, на которой и вырос скандальный успех t.A.T.u. Артистка взяла себе хит «Мальчик-гей» и переписала куплеты под реалии современной России.

Если в версии 2001 года текст пелся от лица девушки, влюбленной в друга с гомосексуальной ориентацией, то лирический герой Монеточки поет от первого лица:

Это очень некрасиво, это вызывает стыд

Две проблемы у России: я и ты, я и ты

Этот ненормальный случай всех выводит из себя

Почему так неразлучны ты и я, ты и я?

Мы с тобой за всё в ответе, мирозданию кранты

Две проблемы на планете: я и ты, я и ты

И не нужно сомневаться, я сильнее не влюблюсь

Это строго восемнадцать, строго восемнадцать плюс

Также в припевах строчку «Положи на друзей» заменили на «Положись на друзей». Фанаты дуэта сначала возмутились такой неточностью исполнения, но менеджмент певицы пояснил, что так и задумано. В России 2021 года уже вроде как можно положиться на поддержку друзей при камин-ауте, уверена команда Монеточки, и никакие поправки в КоАП этому не мешают.

К слову, в 2001 году песня «Мальчик-гей» не прошла цензуру на радио, но все равно стала хитом дискотек. Текст песни писали поклонники группы на форуме tatu.ru, а после обрабатывали профессиональные сонграйтеры.

Продюсер Иван Шаповалов рассказывал, что на волне популярности t.A.T.u. в США и Европе менеджмент группы пытался договориться о коллаборации дуэта с Элтоном Джоном. Чтоб Юля и Лена спели с ним именно эту песню.

«Разговаривали с ним, когда он давал концерт в Питере, но что-то там не состыковалось», – расстраивался Шаповалов.

Рубрика: Шоу-бизнес

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