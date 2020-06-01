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«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду

На премию «Муз-ТВ» ряд артистов и блогеров явились в компрометирующих нарядах

Фото: Global Look Press

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «МУЗ ТВ» на миллион рублей за пропаганду гомосексуальных отношений.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Уточняется, что телеканал признан виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

В июне состоялась премия «Муз-ТВ», на которую блогер Даня Милохин прибыл в костюме, половина которого представляла розовое платье-мини, а другая половина – костюм-тройку. Певцы Филипп Киркоров и Дава предстали на мероприятии в образе молодоженов, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

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