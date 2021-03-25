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Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести

После аварии врачи выявили у нее перелом рёбер и надколенника

Фото: Кино-театр.ру

В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии актрисы ЕленЫ Сафоновой, которая накануне попала в ДТП в Москве, передает РИА Новости

«Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, средней тяжести», – сообщили врачи. 

Сыгравшая в фильме «Зимняя вишня» актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы 10 ноября. После ДТП 65-летнюю Елену Сафонову госпитализировали. У неё выявили перелом рёбер и надколенника. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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