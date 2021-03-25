Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести

В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии актрисы ЕленЫ Сафоновой, которая накануне попала в ДТП в Москве, передает РИА Новости.

«Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, средней тяжести», – сообщили врачи.

Сыгравшая в фильме «Зимняя вишня» актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы 10 ноября. После ДТП 65-летнюю Елену Сафонову госпитализировали. У неё выявили перелом рёбер и надколенника. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.